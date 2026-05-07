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¿Quiénes son los nuevos integrantes de la junta directiva de la FLA?

La Asamblea Departamental aprobó una modificación a la ordenanza que regula la FLA e incorporó tres nuevos miembros independientes a su junta directiva.

  • Los tres nuevos integrantes llegarán a darle un perfil más técnico y empresarial a la Fábrica de Licores dee Antioquia. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Los tres nuevos integrantes llegarán a darle un perfil más técnico y empresarial a la Fábrica de Licores dee Antioquia. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fábrica de Licores de Antioquia tendrá una nueva junta directiva tras la aprobación, por parte de la Asamblea Departamental, de una modificación a la ordenanza que regula su composición y funcionamiento. La decisión fue respaldada por la mayoría de diputados y promovida por la Gobernación de Antioquia con el argumento de fortalecer el gobierno corporativo de la licorera y darle un perfil más técnico y empresarial a la toma de decisiones.

El cambio llega en un momento de resultados positivos para la empresa: la FLA incrementó sus ventas en un 45% durante 2025, impulsada por el fortalecimiento de mercados nacionales, el crecimiento de exportaciones y el posicionamiento de marcas como Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín.

”Lo que buscamos es una fábrica más fuerte, con mayores capacidades para enfrentar los desafíos del mercado. La FLA seguirá siendo pública; el objetivo es que sea más competitiva y genere más recursos para la salud, la educación, la cultura y el deporte en el departamento”, señaló el secretario de Gobierno encargado en marzo, David Palacio.

También le puede interesar: Fábrica de Licores de Antioquia logró hito comercial con 73,2 millones de botellas vendidas en 2025

Los tres nuevos integrantes

La nueva composición busca combinar representación institucional con perfiles especializados en expansión comercial, competitividad, internacionalización y sostenibilidad financiera. Los tres nuevos miembros son:

Lina María Botero Ospina, economista con máster en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid, con experiencia directiva en Bancolombia, la Fundación Sofía Pérez de Soto y Agrícola ARA S.A.S., y participación en juntas del Teatro Metropolitano, el Idea y el Parque Explora. Aportará capacidades en análisis financiero y gobierno corporativo.

Ricardo Mejía Cano, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana con máster en Consultoría Empresarial de la Escuela de Organización Industrial de España y formación internacional en Alemania, Japón, Suecia e Inglaterra. Fue presidente de Kimberly Clark Andina y ocupó roles de liderazgo en la Organización Ardila Lülle, incluyendo la presidencia de Coltejer y cargos estratégicos en Postobón. Aportará una visión integral de producción, comercialización y posicionamiento.

Carlos Miguel Correa Tobón, profesional en Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana con más de 18 años de experiencia en desarrollo de negocios, mercadeo y comunicaciones. Fue parte del equipo directivo de Rappi, donde lideró la expansión en Latinoamérica, y director de Crecimiento y Estrategia en Mystic Foods. Su perfil apunta al posicionamiento de marca y la conexión con nuevos consumidores.

”Esta junta directiva reúne capacidades para seguir creciendo de manera sostenible y responder a los retos de una industria en constante transformación”, afirmó Esteban Ramos, gerente de la FLA.

Una reforma polémica

La propuesta generó un fuerte debate político desde que fue presentada ante la Asamblea. Diputados de oposición, sindicatos y algunos sectores académicos cuestionaron que el ingreso de más miembros independientes pudiera representar una pérdida gradual del control público sobre una de las empresas más importantes para las finanzas del departamento, y advirtieron sobre la posibilidad de que abriera la puerta a futuras alianzas privadas o cambios estructurales en el modelo de la licorera.

Los defensores de la reforma argumentaron que la FLA necesita modernizarse para competir en un mercado cada vez más abierto, especialmente tras la flexibilización del monopolio de licores y el ingreso de nuevas marcas nacionales e internacionales. El debate trascendió lo económico y se convirtió en una discusión sobre el futuro de las empresas públicas de Antioquia y el equilibrio entre control estatal y autonomía empresarial.

La administración departamental insistió en que la medida no implica privatización ni pérdida de control público, sino un ajuste institucional para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la empresa a largo plazo. El proyecto también establece criterios de experiencia y perfil profesional para quienes integren la junta, con énfasis en conocimientos financieros, administrativos y estratégicos.

La nueva junta asumirá el desafío de conducir a la FLA en un momento de transformación para la industria licorera colombiana, mientras la empresa sigue siendo una de las principales fuentes de recursos para Antioquia, financiando programas de salud, educación y deporte.

El rumbo que tome esta nueva etapa será determinante no solo para el futuro de la licorera, sino también para el papel que seguirá desempeñando como uno de los activos públicos más importantes del departamento.

Lea más: Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

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