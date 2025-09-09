Este es el dueño del Israel Premier Tech, el equipo que ha desatado protestas en la Vuelta a España

A falta de cinco etapas para que se acabe la Vuelta a España 2025, hay temor en la organización por las manifestaciones que se han generado en los diferentes recorrido y que han obligado a la organización a tomar decisiones como mover los puntos de llegada e inclusive a dejar una etapa sin un ganador.

Estas protestas que se han dado en la etapa 5, contrarreloj por equipos; etapa 11 en Bilbao y la etapa 16 disputada este martes, 9 de septiembre, irían detrás del mismo motivo: que el Israel Premier Tech no siga disputando la Vuelta a España.

El equipo israelí de ciclismo es de propiedad de Sylvan Adams, hijo de Marcel Adams, un inversor inmobiliario y superviviente del Holocausto que falleció a sus 100 años en el 2020.

Marcel, padre de Sylvan Adams, se trasladó a Canadá luego de la Segunda Guerra Mundial. Allí fundó en 1958 Iberville Developments, una compañía encargada de gestionar residencias, oficinas, centros comerciales y propiedades de carácter industrial.