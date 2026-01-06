Cuidar el microbioma, el propósito que suele olvidarse al comenzar el año

Cada enero, los propósitos saludables se repiten con una disciplina casi ritual: hacer más ejercicio, comer mejor, dejar el tabaco. Sin embargo, hay un objetivo silencioso que rara vez entra en la lista y que resulta clave para el bienestar general: cuidar el microbioma, ese ecosistema microscópico que habita el cuerpo humano y que influye en la digestión, la inmunidad y, cada vez con mayor evidencia, en la prevención de múltiples enfermedades.
Lea también: La microbiota, un mundo en nuestro cuerpo
“El microbioma es un conjunto de bacterias, hongos, virus y el material genético que llevan consigo”, explica a EL COLOMBIANO Purna Kashyap, gastroenterólogo de Mayo Clinic y experto en microbioma intestinal. Aunque existen microbiomas en la piel, los pulmones y el sistema reproductivo, el del intestino es uno de los más diversos y complejos del organismo humano, con funciones que van mucho más allá de la digestión.
Cada microbioma intestinal es único, tan distintivo como una huella dactilar, y las bacterias que lo conforman ayudan a descomponer fibras y almidones, sintetizan vitaminas esenciales como la B y la K, producen aminoácidos y generan ácidos grasos de cadena corta, compuestos que contribuyen a la salud del colon y a la prevención de enfermedades. Además, cumplen un papel clave en el mantenimiento de la barrera intestinal, una especie de escudo que protege al organismo de agentes dañinos.
Para entender su funcionamiento, Kashyap propone un ejemplo cotidiano. “Cuando usted come una manzana, el estómago y el intestino delgado digieren parte de ella. Lo que queda pasa al colon, donde las bacterias hacen el resto del trabajo por usted”. Al descomponer la fibra, explica, producen compuestos beneficiosos no solo para las células del colon, sino para el cuerpo en general.
El equilibrio de ese sistema es delicado y cuando se pierden bacterias beneficiosas, se abre espacio para microorganismos capaces de causar enfermedad. Uno de los casos más conocidos es la infección por Clostridioides difficile o C. diff, una bacteria que puede provocar desde diarreas persistentes hasta lesiones graves en el colon, potencialmente mortales. El uso de antibióticos, la hospitalización y ciertos medicamentos que afectan el sistema inmunitario aumentan el riesgo de este tipo de infecciones.