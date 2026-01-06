x

¡Pilas! Este jueves vence el plazo para inscribir su cédula en las elecciones al Congreso: así se hace

Las elecciones legislativas se realizarán este 8 de marzo en todo el territorio nacional. Las personas que no alcancen a inscribirse para estos comicios, sí podrán hacerlo para las presidenciales.

  • El 8 de enero vence el plazo para la inscripción de cédulas para votar en las elecciones a Congreso este 2026. Foto: Registraduría.
El Colombiano
hace 7 horas
La Registraduría compartió un comunicado en el que reiteró que este jueves 8 de enero vence el plazo para que los ciudadanos se inscriban y puedan votar en las elecciones de Congreso de la República de 2026.

Este trámite no es obligatorio para todos los votantes, sino únicamente para quienes hayan cambiado su lugar de residencia, los ciudadanos que regresaron al país de forma permanente y aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y que aún no hacen parte del censo electoral.

La Registraduría precisó que los ciudadanos que realicen la inscripción hasta el 8 de enero de 2026 quedarán habilitados para votar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. Sin embargo, las personas que realicen su inscripción luego de esta fecha y con plazo hasta el 31 de marzo, podrán votar solo en las elecciones presidenciales.

Con el fin de facilitar el acceso al proceso de inscripción, la entidad habilitó distintos lugares para realizar la gestión en todo el territorio nacional.

Los lugares de inscripción

Los ciudadanos pueden adelantar el trámite en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como en puntos de inscripción ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias, como centros comerciales y en zonas altamente concurridas.

Adicionalmente, la Registraduría anunció que se encuentran realizando campañas móviles de inscripción, que se desplazan por universidades, plazas públicas, centros comerciales y otros espacios clave en distintos municipios del país.

La Registraduría también recordó que los colombianos residentes en el exterior cuentan con mecanismos habilitados para realizar el trámite de inscripción o cambio de puesto de votación en los consulados del país.

Finalmente, la autoridad electoral hizo un llamado a los ciudadanos a no dejar el trámite para última hora, con el fin de evitar congestiones y asegurar su participación en las elecciones de Congreso de 2026. Unos comicios importantes, ya que determinarán quienes ocuparán las curules del Congreso en los próximos cuatro años.

Otras fechas clave

De acuerdo con la Resolución 1542 del 1.º de abril de 2025, el CNE estableció que el 8 de marzo será la única fecha habilitada para consultas de organizaciones que busquen definir candidaturas presidenciales o adoptar decisiones internas mediante este mecanismo.

Además, el 27 de enero de 2026 vencerá el plazo para que las agrupaciones políticas que hayan solicitado consultas entreguen formalmente las preguntas que deberán ser avaladas por el CNE. La entidad tendrá hasta el 6 de febrero de 2026 para pronunciarse en cuanto a estos planteamientos.

Lea también: Registraduría fija fechas clave y reglas para elecciones de 2026: abecé para entender el calendario electoral

