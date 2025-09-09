Egan Bernal, el protagonista de de las etapas recortadas en las grandes vueltas

Después de cuatro años de haber brillado en una gran vuelta, el zipaquireño Egan Bernal volvió a ganar una etapa, siendo en esta ocasión la número 16 de la Vuelta a España.
Con esta victoria, Bernal completó 22 triunfos de etapa, siendo esta la tercera en las grandes vueltas, pues en el 2021 ganó dos en el Giro de Italia y pese a ganar el Tour de Francia en el 2019, en ese certamen no tuvo victorias de etapa.
Lea también: ¡Aplausos para Egan! Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España en inédito final por protesta
Dentro de esas victorias en las grandes vueltas, hay varias etapas que tienen una peculiaridad: han sufrido un recorte en el recorrido por factores externos como el clima o problemas de seguridad.