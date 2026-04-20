Con el éxito en Medellín, comenzó la gira de Corre Mi Tierra por Colombia: en estas otras ciudades podrá participar

La capital antioqueña fue el escenario de apertura para el tour nacional CORREMITIERRA 2026, tras ser un éxito este domingo 19 de abril en las calles de la ciudad de Medellín, bajo la premisa “All You Need is Run” (Todo Lo Que Necesitas Es Correr). Le puede interesar: Medellín vibró con la Media Maratón Corre Mi Tierra 2026 El evento deportivo no solo congregó cerca de 20 mil atletas locales, nacionales e internacionales, sino que se tradujo en un impacto financiero directo para Medellín, reportando entradas superiores a los 10 millones de dólares.

La carrera contó con las distancias de 5k, 10k, 15k y 21k (media maratón). FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

La ejecución de esta jornada deportiva requirió la articulación de más de 50 marcas aliadas, lo que permitió la generación de 1.500 empleos directos en la región. El atractivo de la competencia trascendió las fronteras locales, logrando que más del 35% de los inscritos se desplazaran desde otras ciudades del país hacia Medellín. En términos de infraestructura cultural y apoyo institucional, la Alcaldía de Medellín facilitó la intervención de 12 agrupaciones musicales juveniles. A esto se sumó la presencia de la Orquesta Filarmónica de Colombia, cuyos 30 músicos acompañaron la llegada de los corredores en las distancias de 5k, 10k, 15k y 21k (media maratón).

Medellín sigue consolidándose como la capital del running en Colombia, por la gran cantidad de eventos o carreras a lo largo del año, como Corre Mi Tierra. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

La filosofía y bienestar integral: “más que una carrera”

Para la organización central de esta importante carrera, el evento trasciende la métrica competitiva. Jorge Andrés Orozco, director y fundador de CORREMITIERRA (CMT), explicó la naturaleza del encuentro que durante más de 15 años ha sido protagonista en Medellín. “’CORREMITIERRA’ es más que una carrera, es un evento deportivo que invita a disfrutar en familia y con amigos, es un espacio para inspirar y motivar a los demás a través del deporte y la vida saludable. Aquí no corremos solos, el que está a tu lado es tu amigo, así no lo conozcas. Todos fueron bienvenidos a disfrutar de La Casa de Los Leones”, expresó.

Por su parte, la también directora y fundadora Cristy Martínez destacó que la iniciativa funciona como un catalizador de hábitos saludables a largo plazo, siendo esta carrera una especie de “motor” de conciencia por la salud y el deporte en la vida de las personas. Y es que, según datos recolectados por la organización en 2025, el 85% de los participantes reporta una mayor adherencia al ejercicio físico tras asistir al evento, lo que posiciona a la cita como un referente de salud activa a nivel nacional.

Testimonios y proyecciones: las próximas ciudades para correr CMT este 2026

La experiencia de los corredores refuerza el enfoque familiar de la jornada. Hamilton Cortés, quien completó el recorrido de 10K en la edición de este 2026, compartió su perspectiva sobre la competencia. “CORREMITIERRA va mucho más allá de una medalla o de los tiempos. Es diversión, es disfrutar el proceso y retarse a uno mismo. Es, sobre todo, una experiencia hermosa que se vive en familia, compartiendo cada paso con quienes más amamos”, concluyó.