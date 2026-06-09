Ganancias de las aerolíneas caen a la mitad: “No da ni para un perrito caliente en el Mundial”: Iata

Las juntas directivas de las aerolíneas mundiales no frenarán de hacer cuentas este 2026. La razón no es otra que el difícil año que enfrentan las finanzas a raíz de la incertidumbre en Medio Oriente, a tal punto que a pesar de tener récord de transportados sus ganancias se derrumbaron de manera notable. Así es, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) rebajó su expectativa. Hoy estima que las ganancias netas globales de las aerolíneas alcanzarán los US$23.000 millones, apenas la mitad de los US$45.000 millones obtenidos en 2025 y muy por debajo de la proyección anterior de US$41.000 millones. La revisión responde principalmente al impacto del conflicto en Oriente Medio y al fuerte incremento de los precios del petróleo y del combustible para aviación, factores que están elevando los costos operativos en todo el mundo. Le puede gustar: Wingo proyecta mover más de 700.000 pasajeros en temporada alta y lanza cinco nuevas rutas Lo paradójico, obedece a que la demanda de transporte aéreo sí continuará creciendo. De hecho, se prevé que el número de pasajeros alcance los 5.100 millones en 2026, un aumento de 2,4% frente al año anterior, mientras que la ocupación promedio de los vuelos marcará un nuevo récord de 84%.

Las ganancias por pasajero caen de 9,10 a 4,50 dólares

Willie Walsh, director general de Iata, sostuvo que la combinación entre las interrupciones operativas derivadas de la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento del combustible ha afectado a todas las aerolíneas del planeta. La cuestión es que el margen neto de la industria se reducirá del 4,2% registrado en 2025 a apenas 2,0% en 2026. Asimismo, la utilidad neta por pasajero transportado caerá de US$9,10 a US$4,50. Walsh destacó que, aunque las compañías han aumentado tarifas y mejorado la eficiencia operativa para compensar parte de los costos, estas medidas no serán suficientes para mantener los niveles de rentabilidad del año anterior. “Se prevé que el beneficio neto por pasajero caiga hasta los 4,5 dólares, la mitad con respecto al ejercicio anterior. En este contexto, esto demuestra su resiliencia. Pero ni siquiera da para comprarse un perrito caliente en la mayoría de los puestos de la Copa Mundial de la FIFA”, agregó. Entérese: ¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

Los ingresos crecerán, pero los costos avanzan más rápido

A pesar de la caída de las ganancias, los ingresos de la industria seguirán aumentando. La Iata calcula que la facturación total alcanzará US$1,165 billones en 2026, un incremento de 9,4% frente a los US$1,065 billones registrados en 2025. Sin embargo, los gastos operativos crecerán aún más rápido. Se espera que aumenten 13%, hasta los US$1,117 billones, lo que terminará erosionando los márgenes de rentabilidad. El beneficio operativo se situará en US$48.000 millones, muy por debajo de los US$76.400 millones obtenidos durante 2025. La mayor presión para las aerolíneas provendrá del combustible. Se proyecta que la factura global por combustible aumentará casi 40%, pasando de US$252.000 millones en 2025 a US$350.000 millones en 2026. Los analistas proyectan que el promedio del petróleo Brent subiría de US$69 a US$95 por barril, mientras que el combustible para aviación alcanzaría un promedio de US$152 por barril, casi 70% más que los US$90 registrados el año pasado. El gremio de las aerolíneas advirtió que el margen entre el petróleo y el combustible refinado para aviación alcanzará niveles históricos, aumentando aún más la presión financiera sobre las aerolíneas. Aunque aproximadamente un tercio del combustible previsto para 2026 ya está cubierto mediante instrumentos de protección financiera, las compañías seguirán expuestas a nuevas alzas de precios. Conozca: Avianca emitió alerta por llamadas fraudulentas para exigir cobros a sus usuarios

¿Cómo impactará la situación en Latinoamérica?

Latinoamérica también sentirá los efectos del deterioro del entorno económico mundial. Las aerolíneas de la región registrarían una utilidad neta de US$1.200 millones en 2026, frente a los US$1.900 millones obtenidos en 2025. El margen neto se reduciría de 3,8% a 2,1%, mientras que la ganancia por pasajero bajaría de US$5,90 a US$3,50. Según IATA, la región enfrenta una presión adicional derivada de la debilidad de varias monedas latinoamericanas frente al dólar y de unos costos de financiamiento relativamente elevados.

La asociación también señaló que la demanda aérea en América Latina suele ser más sensible a los cambios económicos debido a los menores niveles de ingreso y a una participación más reducida de los viajes corporativos dentro del mercado total. No obstante, considera que los fundamentos estructurales de la demanda permanecen sólidos, por lo que el escenario más probable es una desaceleración gradual y no una contracción abrupta.

Oriente Medio será la única región con pérdidas

La región más afectada será Oriente Medio, precisamente el epicentro del conflicto que originó gran parte de la crisis. IATA prevé que las aerolíneas de la zona registren pérdidas netas conjuntas por US$4.300 millones en 2026, frente a las ganancias de US$7.200 millones obtenidas en 2025. El margen neto caerá de 9,4% a -6,1%, mientras que el beneficio por pasajero pasará de US$31,50 a una pérdida de US$21,40. Los cierres de espacio aéreo, las cancelaciones de vuelos, las restricciones operativas y la pérdida de tráfico de conexión están golpeando directamente los resultados financieros de las aerolíneas del Golfo. Aun así, IATA considera que la región mantiene fortalezas estructurales importantes, como infraestructura consolidada, acceso relativamente seguro al combustible y una posición geográfica estratégica que favorecerá una recuperación a largo plazo.

Los pasajeros siguen confiando en viajar

Pese al aumento de precios y a la incertidumbre geopolítica, la confianza de los viajeros permanece alta. Una encuesta realizada por IATA en abril de 2026 entre 6.500 personas de 15 países reveló que el 97% quedó satisfecho con su último viaje aéreo. Además, el 88% considera que volar mejora su calidad de vida, el 79% cree que los viajes aéreos ofrecen una buena relación calidad-precio y el 91% considera que volar es seguro. La organización también encontró que el 41% de los encuestados planea viajar más durante los próximos 12 meses, mientras que otro 52% mantendrá niveles similares de desplazamiento. A pesar de ello, los viajeros están tomando mayores precauciones: el 86% consulta advertencias gubernamentales antes de reservar, el 84% busca más información sobre sus destinos y el 81% reconoce preocupación por posibles interrupciones derivadas de conflictos geopolíticos. Entérese: Video | Avión que se estrelló en República Dominicana iba a trasladar a reconocido deportista y a su familia

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