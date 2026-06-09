Conozca a Rebecca Winckworth, la irlandesa que vive en Medellín y fusiona música andina con sonidos celtas

En 2019, con la vida resuelta y una carrera musical que le había dado la vuelta a Irlanda y al resto de Europa, Rebecca Winckworth tomó la decisión de viajar los más de 8.000 kilómetros de distancia que hay entre Dublín y Latinoamérica. Con el deseo de aprender y conocer otra parte del mundo, llegó primero a Argentina para presentarse en la celebración del Día de San Patricio, después estuvo en Chile y en Perú, y por último aterrizó en Bogotá. Puede leer: Mikey Mills se abre camino apunta de rock “No quise quedarme mucho tiempo allí. Había escuchado que en Colombia estaba una ciudad verde, de la eterna primavera”, recuerda para luego asegurar que eso era lo único que sabía sobre Medellín antes de llegar aquí. Y lo que terminó siendo una visita corta, que al inicio solo debía durar una semana, terminó convirtiéndose en un nuevo hogar que habita ya desde hace siete años. Winckworth, además de haber conocido una nueva cultura e idioma, lo que ha hecho en este tiempo es ampliar los horizontes musicales. En su caso, la música es herencia familiar que terminó convirtiéndose en su vocación: estudió canto clásico en la Real Academia Irlandesa de Música, pasó un año formándose en la Academia Vocal de París y a los 16 años comenzó a cantar profesionalmente en Anúna, conjunto vocal irlandés reconocido a nivel internacional con el que recorrió Asia, Estados Unidos y el resto de Europa.

Aunque gracias a la música Rebecca ha conocido buena parte del mundo, asegura que Colombia ha transformado su manera de componer y cantar. “La cultura colombiana es más dramática, más apasionada y, a veces, más exagerada. Nosotros, los irlandeses, no somos así. Aquí las emociones suben y bajan mucho más y creo que ahora escribo con ese nuevo aprendizaje: subir la emoción y luego bajarla. Me gusta decir que mis conciertos son como una montaña rusa de emociones. No me gusta que sean planos, con el mismo sonido y el mismo ritmo. Colombia me ha enseñado que tiene que haber esa montaña rusa, que debe ser una experiencia completa para sentirnos como seres humanos”, dice la artista. A eso se suma la diversidad de géneros y ritmos colombianos que ha descubierto, entre los que destacan el bambuco y, especialmente, la salsa, de la que se declara enamorada. Pero Winckworth no solo admira estos sonidos como oyente: también se ha atrevido a fusionarlos con la música de su Irlanda natal.