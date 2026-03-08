Alcaraz estira su racha de 13-0: El campeón de Australia brilla en su estreno en el Indian Wells

Intocable este año, Carlos Alcaraz se paseó en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde Novak Djokovic entregó un set y el brasileño João Fonseca dio una muestra de madurez salvando dos pelotas de partido.
Alcaraz y Djokovic, número uno y tres mundial, empezaron un camino que puede reunirlos de nuevo en las semifinales, solo un mes y medio después de que el español batiera al serbio en la final del Abierto de Australia.
En Indian Wells, uno de sus torneos favoritos, Alcaraz desactivó sin problemas la amenaza del búlgaro Grigor Dimitrov al barrerlo por 6-2 y 6-3 en solo 66 minutos de un duelo de segunda ronda.
En un arranque de año avasallador, Alcaraz encadena un pleno de 13 victorias que le granjearon el trofeo de Doha y su ansiada primera corona de Australia, completando el Grand Slam de carrera antes que nadie a los 22 años.