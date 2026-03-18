Camila Osorio superó primera ronda del Masters de Miami, ¿quién será su siguiente rival?

La tenista colombiana Camila Osorio logró el martes en la noche su primera victoria en el WTA 1000 de Miami, donde la brasileña Beatriz Haddad encajó un rápido adiós que alarga su actual crisis deportiva.
Osorio, número 58 del ranquin mundial, derrotó a la checa Katerina Siniaková (42º) por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda. Al final del partido, y tendida en el piso, Osorio se le acercó a Katerina, pero esta, frustrada por su derrota y por el apoyo del público que recibió la colombiana, no le quiso dar la mano.