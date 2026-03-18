Camila Osorio superó primera ronda del Masters de Miami, ¿quién será su siguiente rival?

La tenista colombiana Camila Osorio logró el martes en la noche su primera victoria en el WTA 1000 de Miami, donde la brasileña Beatriz Haddad encajó un rápido adiós que alarga su actual crisis deportiva. Osorio, número 58 del ranquin mundial, derrotó a la checa Katerina Siniaková (42º) por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda. Al final del partido, y tendida en el piso, Osorio se le acercó a Katerina, pero esta, frustrada por su derrota y por el apoyo del público que recibió la colombiana, no le quiso dar la mano.

La tenista de Cúcuta, que el año pasado debutó en el torneo con derrota, tendrá como siguiente rival a otra figura checa, Karolina Muchova, actualmente en el puesto 14 de la WTA. El triunfo de Osorio cerró la jornada inaugural del torneo de Miami, que se disputa en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium. Por segundo año seguido, la brasileña Haddad fue eliminada en su debut, esta vez ante la turca Zeynep Sonmez. Número 83 de la WTA, Sonmez tumbó a la experimentada Haddad (69) por 6-3 y 6-2 y se convirtió en la primera tenista turca en celebrar un triunfo en este prestigioso certamen. Lea: Acabó el sueño de Camila Osorio en el Indian Wells, Naomi Osaka la venció en tercera ronda Haddad, que llegó a entrar en el top-10 mundial en 2023, atraviesa un bache de resultados que la llevó a caer también a la primera este mes en el WTA 1000 de Indian Wells. En lo que va de año, la zurda paulista ha perdido los ocho partidos disputados en cuadros principales de torneos de la WTA. A la amplia y sonora afición brasileña en Miami le queda la baza del joven João Fonseca. La gran esperanza del tenis sudamericano debutará ante el húngaro Fabian Marozsan en el Masters 1000, que arranca el miércoles. En caso de triunfo, Fonseca vivirá su primer duelo oficial frente al español Carlos Alcaraz, número uno mundial, en la segunda ronda.

Bouzas sigue sin ganar en Miami