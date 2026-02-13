Gobernación de Antioquia le “meterá mano” a la vía Uniminuto–Copacabana, ¿cuánto tardarán las obras?

La Gobernación de Antioquia anunció que intervendrá la vía que conecta el sector de Uniminuto con Copacabana para mejorar su estado y brindar mayor seguridad a quienes transitan por allí a diario.

Según detallaron desde la Secretaría de Infraestructura departamental, se trata de un tramo de 6,1 kilómetros, de los cuales 4 kilómetros están en jurisdicción de Bello y 2,1 kilómetros en la vecina Copacabana.



Actualmente, la carretera presenta numerosos huecos, hundimientos, desgaste del pavimento y daños en los bordes. Además, tiene problemas para evacuar el agua lluvia, lo que ha empeorado su deterioro.

A esto se suma que en varios puntos la señalización está dañada o simplemente no existe, situación que ha afectado la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.