¡Puños de oro! Colombia brilló en México y aseguró pleno de cupos a los Juegos Centroamericanos

Con lo que acaba de lograr Colombia en Guadalajara, México, se vuelve a soñar en grande en el boxeo internacional.

Trabajando en silencio, en medio de pocas competencias preparatorias que han tenido en los últimos meses, el elenco tricolor, que dirige el cubano Rafael Iznaga Hernández, firmó una grata actuación en el Campeonato Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, estos últimos que tendrán como sede a Santo Domingo, República Dominicana, entre el 24 de julio al 8 de agosto de este año.

“Hay mucha satisfacción. Los muchachos hicieron un buen trabajo. Íbamos prácticamente a ciegas, sin competencias en el año a diferencia de rivales de otros países”, comentó Iznaga desde territorio mexicano.

De los nueve pugilistas nacionales que estuvieron en el certamen que finalizó el pasado lunes, todos subieron al podio, por lo que obtuvieron el cupo a las justas de mitad de año.

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En sí, siete representantes criollos llegaron a finales, para un 77,7 % de efectividad. En resumen, y como dio a conocer el orientador, Colombia terminó este evento con cuatro medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, para un segundo lugar en la general por detrás de Cuba (cinco oros y tres platas). Tercero fue México, con cuatro doradas y una plateadas.

Las conquistas de Colombia llegaron gracias a Yeni Arias, quien volvió al ring después de un año para imponerse en la división de los 54 kilogramos; Camila Camilo, que venció en los 60 kg.

Entre los triunfos más resonantes estuvo el de Jhojan Caicedo, en los 90 kilogramos, al derrotar al doble campeón olímpico y campeón mundial, el cubano Julio César La Cruz, a quien lanzó a la lona en el segundo asalto con una fuerte derecha y le abrió una herida en la ceja, como recordó Iznaga.

Entre tanto, Juan Pablo Patiño conquistó el metal dorado al vencer, en +90 kg y con estilo muy depurado y con tremenda seguridad en sus acciones técnico-táctica, al cubano Fernando Arzola, subcampeón mundial.

Los metales de plata fueron para Shirleidis Orozco (70 kg), Yilmar González (60 kg) y Alexander Rangel (70 kg); y los bronces para Leidis Rivas (54 kg) y Diego Motoa (80 kg).

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