Deporte de luto: Elmer Orejuela Rivas, promesa olímpica, fue asesinado en Palmira

El deportista vallecaucano Elmer Daniel Orejuela Rivas, de 23 años y campeón nacional de judo, fue asesinado en un ataque armado junto a Franger Herney Rengifo Zea, de 19 años. Ambas víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptadas por dos sujetos que huyeron del lugar. Orejuela era una destacada promesa del deporte colombiano, con múltiples medallas internacionales, y se encontraba entrenando para buscar un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Orejuela y su acompañante fueron atacados a disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta; los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones mientras las víctimas se movilizaban por la vía. Aunque fueron auxiliados por la comunidad y trasladados al hospital Raúl Orejuela Bueno, ambos fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas.
El crimen ocurrió durante la mañana del pasado martes 21 de abril y tuvo lugar en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, específicamente en la vía que conduce del casco urbano al corregimiento de Rozo. Según los testimonios preliminares, las víctimas se encontraban saliendo del barrio Coronado después de haber participado en un partido de fútbol en una cancha de la zona.