Aplausos para Ángel Barajas, sexto en el Mundial de gimnasia artística en Indonesia

Lo que hace Ángel Barajas en la gimnasia artística es simplemente sensacional. A sus 19 años de edad continúa mostrando sus avances ante los mejores exponentes de este deporte, esta vez en Yakarta, Indonesia.

El cucuteño, quien fue medallista de plata en la prueba de barra fija en los Juegos Olímpicos de París-2024, tuvo una destacada presentación este miércoles durante la final del all-around (general individual), en la que terminó en la sexta posición, convirtiéndose en el primer colombiano que logra ese honorable lugar en la historia de esta especialidad.

Entérese: La fórmula del éxito de Ángel Barajas revelada por su mamá: Fe, disciplina y amor de madre

Con un puntaje de 81.432, Ángel realizó su mejor marca de la temporada.

En el primer lugar terminó el japonés Daiki Hashimoto, con una calificación de 85,131, mientras que la presea de plata fue para el chino Zhang Boheng (84,333) y la de bronce para el suizo Noé Seifert (82,831).

De esta manera, el nortesantandereano Barajas superó lo hecho por su compatriota Jossimar Calvo, quien en el Mundial de Nanning, China, en 2014, terminó en la décima posición con un registro de 88,265.