Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas

Cuando se le pregunta a Jairo Ruiz si hay relevo generacional en la gimnasia artística de Colombia, el seleccionador nacional, sin titubear, asegura que hay un selecto grupo, y una buena base, para seguir logrando importantes resultados en el ámbito internacional.

La inquietud surge a raíz de las gratas presentaciones que viene cumpliendo Ángel Barajas en cada escenario que pisa. En lo que va corrido del año, el joven de 19 años de edad, que con 17 conquistó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024, no para de impresionar en la actual temporada.

En tres paradas de Copa Mundo celebradas hasta ahora suma cinco metales. El 22 de febrero, en Cottbus, Alemania, fue plata en barra fija. Luego, la primera semana de marzo, en Bakú, Azerbaiyán, voló por el oro en paralelas y el bronce en barra fija; mientras que el anterior fin de semana, en Antalya, Turquía, ratificó su gran momento y proyección al ganar dos platas en dichos aparatos.

¿Pero Colombia solo se puede ilusionar con Ángel o hay representantes que pueden dejar huella como lo está haciendo él?

Ruiz, de 69 años de edad, 45 de ellos dedicado a la formación y entrenamiento deportivo, indica que además de Ángel hay otros deportistas con las condiciones para dejar huella.

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“Afortunadamente tenemos cuatro mayores que son muy jóvenes. Ángel tiene 19 años; Yan Dairon Zabala acaba de cumplir 20; Camilo Vera tiene 19 y Jorman Álvarez, 18. Por ejemplo, en las recientes Copas Mundo, Yan Dairon y Jordan cumplieron gratas presentaciones y estuvieron a poco de llegar a la final, eso quiere decir que pese a la corta edad que tienen, ya se empiezan a mostrar ante los grandes”, comentó Ruiz, quien siente que con los pupilos que trabaja en la élite en este momento pueden clasificar, por primera vez, a un equipo colombiano a los Juegos Olímpicos y no solo ir con uno o dos cupos en individual, algo que también ha sido para aplaudir años atrás.

A esa lista, el orientador añade a otras jóvenes promesas que ya empiezan a impresionar internacionalmente. Y menciona a Dominic Obando, de 14 años; Alejandro Libreros, campeón nacional y suramericano, de 13; Joshua Atehortúa, también de 13 años. “Esos dos muchachos, que son de Cúcuta, están volando, es impresionante lo que vienen haciendo”. Y agregó que de Antioquia hay joyas como Tomás Mejía y Manuel López.

Para Ruiz la medalla que obtuvo Barajas en París-2024, en barra fija, fue, sin duda, un impulso para que los demás deportistas creyeran con mayor optimismo en sus metas, pero también habló de las razones del éxito y crecimiento de la gimnasia artística en el país en los últimos años.