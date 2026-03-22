x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas

Además de Ángel, el país cuenta con otros deportistas con las capacidades técnicas y físicas para seguir logrando importantes resultados en este deporte. Estar en Olímpicos, por equipos, la meta. Hay relevo.

  • Ángel Barajas es la nueva sensación de la gimnasia artística mundial. FOTOS AFP Y CORTESÍA
    Ángel Barajas es la nueva sensación de la gimnasia artística mundial. FOTOS AFP Y CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 27 minutos
bookmark

Cuando se le pregunta a Jairo Ruiz si hay relevo generacional en la gimnasia artística de Colombia, el seleccionador nacional, sin titubear, asegura que hay un selecto grupo, y una buena base, para seguir logrando importantes resultados en el ámbito internacional.

La inquietud surge a raíz de las gratas presentaciones que viene cumpliendo Ángel Barajas en cada escenario que pisa. En lo que va corrido del año, el joven de 19 años de edad, que con 17 conquistó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024, no para de impresionar en la actual temporada.

En tres paradas de Copa Mundo celebradas hasta ahora suma cinco metales. El 22 de febrero, en Cottbus, Alemania, fue plata en barra fija. Luego, la primera semana de marzo, en Bakú, Azerbaiyán, voló por el oro en paralelas y el bronce en barra fija; mientras que el anterior fin de semana, en Antalya, Turquía, ratificó su gran momento y proyección al ganar dos platas en dichos aparatos.

¿Pero Colombia solo se puede ilusionar con Ángel o hay representantes que pueden dejar huella como lo está haciendo él?

Ruiz, de 69 años de edad, 45 de ellos dedicado a la formación y entrenamiento deportivo, indica que además de Ángel hay otros deportistas con las condiciones para dejar huella.

Lea: Doble éxito de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Antalya: plata en paralelas y barra fija

“Afortunadamente tenemos cuatro mayores que son muy jóvenes. Ángel tiene 19 años; Yan Dairon Zabala acaba de cumplir 20; Camilo Vera tiene 19 y Jorman Álvarez, 18. Por ejemplo, en las recientes Copas Mundo, Yan Dairon y Jordan cumplieron gratas presentaciones y estuvieron a poco de llegar a la final, eso quiere decir que pese a la corta edad que tienen, ya se empiezan a mostrar ante los grandes”, comentó Ruiz, quien siente que con los pupilos que trabaja en la élite en este momento pueden clasificar, por primera vez, a un equipo colombiano a los Juegos Olímpicos y no solo ir con uno o dos cupos en individual, algo que también ha sido para aplaudir años atrás.

A esa lista, el orientador añade a otras jóvenes promesas que ya empiezan a impresionar internacionalmente. Y menciona a Dominic Obando, de 14 años; Alejandro Libreros, campeón nacional y suramericano, de 13; Joshua Atehortúa, también de 13 años. “Esos dos muchachos, que son de Cúcuta, están volando, es impresionante lo que vienen haciendo”. Y agregó que de Antioquia hay joyas como Tomás Mejía y Manuel López.

Para Ruiz la medalla que obtuvo Barajas en París-2024, en barra fija, fue, sin duda, un impulso para que los demás deportistas creyeran con mayor optimismo en sus metas, pero también habló de las razones del éxito y crecimiento de la gimnasia artística en el país en los últimos años.

Metodología Japón-China

“Ángel incentiva a los demás, los triunfos siempre inspirarán a otros. Pero también lo de él y los demás deportistas no llega por azar. Y todo tiene que ver porque aquí nosotros somos excesivamente disciplinados, rigurosos y responsables con el método de trabajo. Entonces, esa es una virtud. Nos hemos sabido proyectar tras la experiencia recogida de todos los países que hemos visitado”, comentó Ruiz, al recordar que tiene cuatro maestrías en Rendimiento, Alto Rendimiento, Fisiología del Ejercicio y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Próximo a recibir el doctorado en Cultura Física de la Universidad Cienfuegos, de Cuba, el orientador confesó que en Colombia, y bajo su dirección, copiaron en gran medida la disciplina que se ejerce en Japón y China, buscando en cada rutina la excelencia con sus pupilos.

“La idea es que este método lo adopten en todo el país. Por ahora solo Antioquia nos sigue con ese estilo. Pero esperemos que en las demás regiones lo hagan, sobre todo porque el aprendizaje y experiencias se vienen compartiendo, tal y como sucede en Cúcuta, con varios deportistas que ahora asumieron la dirección técnica”.

Ese legado lo continúan, por ejemplo, Jossimar Calvo, referente de la gimnasia en el mundo, o Johnny Muñoz, que llegó a ser campeón panamericano. “Tengo la fortuna de contar con once entrenadores en Cúcuta, cada uno enfocado en cada grupo con los muchachos que vienen en camino. La lista es grande y, afortunadamente, hay nivel que se solidifica con un grupo interdisciplinario, a disposición, fenomenal, con médico deportólogo, sicólogo deportivo, sicóloga general, fisiólogo...”, dice.

Y agrega: “Sumado al apoyo de la Gobernación de Norte de Santander que, por ejemplo, para la gira actual destinó 750 millones de pesos”. Todo lo anterior es un complemento para que se vean los resultados, algo que se debería copiar en otras regiones” del país.

Lo que viene para los gimnastas

Después de las tres primeras paradas de la Copa Mundo de gimnasia artística por apartados, la más reciente en Antalya, Turquía, la representación de Colombia regresó a Cúcuta, “no a descansar”, como dice el entrenador Jairo Ruiz, sino a seguir trabajando para preparar los próximos desafíos internacionales.

Ángel Barajas, al igual que los deportistas Yan Dairon Zabala, Jorman Álvarez y Camilo Vera, acompañados por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote, estarán 15 días en Cúcuta para luego competir en las válidas de la Copa Mundo en El Cairo, Croacia y Doha. Además, tendrán este año el Campeonato Mundial, que se celebrará en Rotterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre.

Siga leyendo: La locura de Ángel Barajas: clasificó a otras dos finales de Copa Mundo, esta vez en Turquía

Temas recomendados

Deportes
Gimnasia
Colombia
Ángel Barajas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida