Andrés Piza volvió al voleibol internacional, Turquía el nuevo reto del antioqueño

A más de 11.000 kilómetros, en una ciudad atravesada por un río, está Andrés Piza Hernández, el voleibolista de la Selección Colombia y de Antioquia, quien vuelve a la competencia internacional tras casi tres años radicado en Medellín, y luego de su actuación con la Tricolor en la Copa Panamericana de México y el Mundial de Filipinas.
El paisa, que ha pasado por ligas de Grecia, Francia, Baréin (o Bahrein), Arabia Saudita y Chipre, ahora llega a Turquía al Rams Global Cizre Belediyespor, de la ciudad de Cizre, donde cumple tres semanas en su proceso de adaptación. Piza se une así a sus compañeros de Selección Colombia que militan en las ligas de Libia, Israel, Grecia, Turquía, Kosovo, Finlandia, España, Portugal, Francia, Chipre, Albania, Brasil y Argentina.