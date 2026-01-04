x

Agustín Restrepo y un “quiebre” de oro: su camino hacia el Babynatación

El deportista lleva apenas 6 meses en natación y ya compite por un lugar en la Selección Antioquia. Por lo pronto competirá en el Babynatación del Festival de Festivales en Medellín.

  • Agustín es un enamorado del deporte. Hoy colecciona triunfos en la natación, un deporte que llegó a su vida como una terapia y se quedó como una pasión. En el Babynatación va por nuevas alegrías. FOTO CORTESÍA
  • En su debut competitivo en natación, en Girardota, Agustín salió campeón. FOTO CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
Agustín Restrepo García practicó seis de sus 10 años de vida bicicrós, disciplina en la que llamaba la atención por su audacia para sobrepasar montículos y rivales.

El niño de cabello largo y lacio logró varios podios en el ámbito departamental, pero una grave caída mientras entrenaba, tras la cual le debieron enyesar el pie al fisurarse el tobillo derecho, provocó, en medio de la incertidumbre, que su amor por el deporte se inclinara hacia la natación carreras, que le servía de complemento para la modalidad de las dos ruedas.

“¿Yo qué voy a hacer?”, le decía llorando “Agus”, como lo llaman de cariño, a su madre Jenny García, al ver su pie inmovilizado producto del accidente que había sufrido.

En ese momento de angustia del menor, la mujer, ama de casa, lo tranquilizó y le recomendó que pasara más tiempo en la piscina, sin imaginar que su hijo no solo se iba a enamorar de la natación, sino que también tenía potencial para hacer buenos tiempos.

Ese consejo marcó un punto de quiebre en la historia deportiva de Agustín. En un festival acuático en Girardota, durante su debut competitivo, ganó su primera medalla de oro en la prueba de 25 metros espalda, representando al Club Acuarama de Copacabana. El resultado fue el impulso definitivo para asumir la natación con mayor compromiso.

Desde entonces, comenzó a entrenar de lunes a sábado, dos horas diarias, ahora representando la Corporación Truchas, en la Unidad San Buenaventura, en Bello. Allí, su profesor Aníbal Gómez no oculta su asombro por los progresos del pequeño nadador, quien en cada competencia se destaca frente a niños de su misma categoría y, en ocasiones, ante rivales mayores.

Lea: Prográmese | Arranca en Medellín el Festival de Festivales, el evento deportivo infantil más grande del mundo

Una muestra de ese crecimiento se dio recientemente en un Nadatón realizado en Bello, donde Agustín finalizó en el tercer lugar de una exigente prueba de 5.000 metros, enfrentando a deportistas de mayor talla y con más años de experiencia. En total, completó 196 piscinas sin detenerse durante dos horas, una hazaña poco común para su edad.

En paralelo a su evolución deportiva, Agustín, quien cursará sexto de bachillerato en el colegio María Auxiliadora de Copacabana, avanza en los filtros municipales que se realizan para conformar la Selección Antioquia de natación, un objetivo que ilusiona tanto al deportista como a su entorno familiar.

Sin embargo, uno de sus mayores logros, en el corto tiempo que lleva compitiendo en la pileta ha sido la clasificación al torneo de Babynatación, que comenzará este 13 de enero en Medellín y que hace parte del tradicional Festival de Festivales.

“He pasado muchas noches sin dormir esperando con ansias esa competencia. Me siento muy feliz porque haré parte de ese bonito certamen, en el que quiero hacer una gran presentación”, comentó Agustín, reflejando la emoción propia de quien empieza a convertir un sueño en realidad. Está tan enfocado en este deporte, que de traído del Niño Dios pidió un paracaídas de natación, accesorio de entrenamiento que va sujeto al cuerpo y que mejora la fuerza y potencia del atleta.

Su padre, Diego Restrepo, comerciante, observa con orgullo el proceso del menor y asegura que el esfuerzo familiar responde a un objetivo compartido. “Agustín sueña con ser deportista profesional. Nuestra meta como padres es acompañarlo para que lo logre. Es un niño juicioso, que no descuida los estudios, y por eso hacemos hasta lo imposible para llevarlo a entrenar. No es fácil, pero sabemos que vale la pena, sobre todo por la disciplina y los valores que el deporte le está enseñando”, afirmó.

Así, en el Babynatación y ante deportistas de todo el país, Agustín Restrepo saldrá en busca de nuevas satisfacciones, decidido a demostrar que aquella caída en el bicicrós no fue un final, sino el inicio de una prometedora historia en el agua.

Siga leyendo: Todo listo para el Festival de Festivales 2026, ¿dónde se jugará?

