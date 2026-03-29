x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Fuerte accidente de la Fórmula 1 en Japón genera polémica sobre motores híbridos

Los pilotos de Fórmula 1 reclamaron cambios para garantizar su seguridad después de que el británico Ollie Bearman, de la escudería Haas, se estrellara a gran velocidad contra una barrera durante el Gran Premio de Japón, este domingo en el circuito de suzuka.

    Tras el accidente de Bearman, la FIA afirmó: “Se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes”. FOTO: Tomada F1.
Agencia AFP
hace 33 minutos
El primer accidente de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, que implicó al joven piloto británico Oliver Bearman, provocó este domingo una polémica sobre los nuevos motores híbridos, que generaban ya división en el paddock.

Bearman, de 20 años, iba en carrera a toda velocidad, con su monoplaza Haas a más de 300 km/h en el circuito de Suzuka, mientras que el Alpine de Franco Colapinto circulaba 50 km/h menos rápido.

El británico evitó al argentino, pero terminó enviando su coche contra una barrera de seguridad. Bearman acabó con una contusión en una rodilla y su coche quedó muy dañado.

Carlos Sainz Jr, el piloto español de Williams y representante de sus compañeros ante las instancias del automovilismo, protestó de manera inmediata: “Habíamos avisado de que este tipo de accidentes iban a llegar, un día u otro”.

Por fortuna, había una vía de escape, pero imaginad un accidente así contra un muro en Bakú, Singapur o Las Vegas”, apuntó, aludiendo a circuitos acondicionados expresamente para Grandes Premios en plena ciudad, como ocurre también con Mónaco.

Bearman afirmó en un comunicado que está “perfectamente bien” pero señaló que “la grandísima diferencia de velocidad de 50 km/h viene en parte de las nuevas reglas” sobre los motores 50% eléctricos y 50% térmicos.

“Hay que acostumbrarse, pero tengo la sensación de que no tenía suficiente espacio en la pista teniendo en cuenta la enorme diferencia de velocidad”, explicó.

¿Reuniones de la Fórmula 1 en abril?

El nuevo reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impone motores híbridos diferentes en 2026, con el objetivo de favorecer los adelantamientos en carrera.

Sin embargo, la medida divide en el mundo de la F1 debido a la gestión compleja de la energía eléctrica de la batería y a las importantes diferencias de velocidad que puede provocar.

Los bólidos disponen de un modo “adelantamiento” y de un botón “boost” para aumentar la potencia eléctrica y adelantar. Pero ello genera un riesgo de vaciar la batería, perder velocidad y ser adelantado mientras se frena para recargar.

La FIA anunció el jueves “ajustes” en la gestión de la potencia eléctrica durante las sesiones de clasificación y avisó el domingo de que “todo otro ajuste (para la carrera) sobre la gestión de la energía requiere una simulación técnica minuciosa y el análisis” de los ingenieros.

Según la web Motorsport.com, la FIA, la F1, las escuderías y los pilotos deberían aprovechar el mes de abril, donde los Grandes Premios en el Golfo fueron anulados por la guerra, para efectuar reuniones sobre la seguridad y estos motores híbridos.

Pilotos de F1 reclaman cambios de seguridad tras accidente de Bearman

El piloto de 20 años evitó lesiones graves tras salirse de la pista a mitad de carrera, aunque cojeaba de manera notable mientras los comisarios lo ayudaban a abandonar la pista.

Las amplias y nuevas regulaciones de ahorro de energía introducidas en la Fórmula 1 este año implican que los coches pueden circular a velocidades drásticamente diferentes en pista al mismo tiempo.

Bearman circulaba a gran velocidad cuando se acercó al argentino Franco Colapinto, que había levantado el pie para recargar su batería eléctrica, y tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitar el choque, aunque no pudo controlar el coche y se acabó estrellando contra las protecciones.

El piloto español de Williams Carlos Sainz pidió a las autoridades deportivas que se aseguren de que no se repitan este tipo de incidentes. “Como pilotos, hemos sido extremadamente claros en que el problema no es solo la clasificación, también es la carrera, y advertíamos de que este tipo de accidente iba a ocurrir tarde o temprano”, dijo el madrileño.

El accidente de Ollie Bearman.

El organismo rector del automovilismo, la FIA, dijo tras la carrera que “se llevará a cabo una revisión estructurada después de la fase inicial de la temporada”.

Cualquier posible ajuste, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requiere simulaciones cuidadosas y un análisis detallado”, añadió la FIA en un comunicado.

Los exámenes médicos revelaron que Bearman no sufrió ninguna fractura y fue dado de alta en el centro médico del circuito de Suzuka. El británico dijo que estaba “perfectamente bien”.

“Es parte de estas nuevas regulaciones a las que supongo que tenemos que acostumbrarnos, pero también sentí que no se me dejó realmente mucho espacio, teniendo en cuenta el enorme exceso de velocidad con el que venía”, añadió.

Creo que, como grupo, hemos advertido a la FIA de lo que puede pasar, y este ha sido un resultado realmente desafortunado de una diferencia de velocidad enorme que nunca habíamos visto antes en la F1 hasta estas nuevas regulaciones”.

Verstappen, desanimado, da a entender que podría dejar la Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, cuyo inicio de temporada está siendo complicado y que terminó octavo en el Gran Premio de Japón este domingo, dejó entrever, desanimado, que podría dejar la categoría reina del automovilismo.

Desde hace semanas, y de nuevo durante todo el fin de semana en Suzuka, el neerlandés de 28 años, que arrasó a sus rivales de 2021 a 2024 con cuatro títulos consecutivos y estuvo a punto de lograr un quinto el año pasado, no ha dejado de criticar el Red Bull de 2026, calificándolo de “ingobernable”.

Verstappen tampoco ha dejado de criticar la nueva normativa sobre los motores, mitad eléctricos, mitad térmicos, de esta temporada, llegando a comparar las carreras de F1 con las del popular videojuego Mario Kart o con una Fórmula E (eléctrica) “con esteroides”.

Entrevistado por la BBC, Verstappen reiteró que no encuentra “ningún placer en la nueva F1”, es decir, al reglamento que rige ahora el campeonato del mundo.

“Cuando lo piensas, ¿realmente vale la pena? (...) ¿No preferiría pasar más tiempo con mi familia, ver más a mis amigos, en lugar de practicar un deporte que no me satisface?”, se preguntó.

Los entrenamientos y la clasificación del sábado fueron “un desastre y he intentado optimizar la carrera de hoy, pero el coche sigue siendo el mismo”, se quejó ante algunos periodistas, después de haber terminado 8º en el Gran Premio, lejos de los primeros clasificados.

Tras salir desde la undécima posición de la parrilla, “he intentado simplemente de aguantar”, suspiró el piloto ante algunos periodistas, visiblemente abatido y desanimado.

Verstappen lleva protestando desde el inicio de la temporada contra la nueva normativa de los motores híbridos, supuestamente destinada a favorecer los adelantamientos, pero que divide al paddock debido a la compleja gestión de la energía eléctrica de la batería. El jueves confesó que ya no cree en la victoria y que piensa en 2027.

Como los otros 21 pilotos, Verstappen podrá tomarse un respiro hasta el primer fin de semana de mayo cuando regrese la F1 a Miami, luego de un parón de más de un mes forzado por la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita, ambos previstos en abril, por la guerra en Oriente Medio.

“Voy a hacer otras carreras, cosas que me devuelvan la sonrisa”, apuntó Verstappen, que hace unos días ya participó en una carrera de resistencia en Alemania.

La prensa especializada también difunde rumores sobre su futuro en Red Bull, donde tiene contrato hasta finales de 2027.

