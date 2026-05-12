Así votarían algunos jóvenes en Colombia: experimento universitario antes de elecciones 2026

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana realizaron un ejercicio académico para acercar a los jóvenes al proceso democrático y medir cómo se vive el ambiente electoral entre las nuevas generaciones. La actividad, llamada “Vota Fest 2026”, fue organizada por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad y reunió a decenas de asistentes en una jornada enfocada en pedagogía electoral, participación ciudadana y análisis político. A través de foros, simulaciones de votación y espacios interactivos, el evento buscó que los jóvenes entendieran mejor cómo funciona el sistema electoral colombiano y la importancia de participar activamente en las decisiones del país.

Según explicó Jerónimo Trujillo, estudiante de Ciencias Políticas y uno de los participantes del evento, la iniciativa surgió como una forma de acercar la política a los jóvenes desde un lenguaje más cercano y práctico. “La intención del Vota Fest fue invitar a todos los jóvenes y a la comunidad académica a que conocieran quiénes son los candidatos, por qué es importante votar y cómo se eligen los próximos dirigentes del país”, señaló. Conozca: Arrancó sorteo de jurados de votación: todo lo que tiene que saber Uno de los espacios que más llamó la atención fue la simulación de voto con apoyo de la Registraduría Nacional, donde los asistentes pudieron experimentar cómo sería el proceso de sufragio en unas elecciones reales. Además, el evento contó con un “museo de propuestas y candidatos”, una galería informativa en la que se expusieron perfiles, planes de gobierno y principales iniciativas de los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

Estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana participaron en actividades de pedagogía electoral y simulación de voto previo a las elecciones de 2026. FOTO: EDUARDO LONDONO, UPB.

La jornada también incluyó foros y conversatorios liderados por expertos invitados, quienes debatieron sobre participación ciudadana, el rol de los jóvenes en la democracia y los criterios que suelen influir al momento de votar. Para muchos asistentes, el evento permitió aclarar dudas sobre el sistema electoral y entender mejor las responsabilidades ciudadanas de cara a las próximas elecciones. Lea más: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales”: crece rechazo a declaraciones de Abelardo de la Espriella “Aprendimos cómo votar correctamente, cuáles son las reglas que rigen a los candidatos y por qué es importante informarse antes de tomar una decisión”, comentó Tamás Cháverra, estudiante de Licenciatura en Español e Inglés. Desde la universidad señalaron que el objetivo principal del Vota Fest fue promover una ciudadanía más informada y consciente, especialmente entre los jóvenes que participarán por primera vez en unas elecciones presidenciales. El ejercicio académico se realizó en un contexto marcado por la creciente conversación política entre jóvenes en redes sociales y universidades, donde temas como la participación, la polarización y el futuro del país se han convertido en parte central del debate público previo a las elecciones de 2026.

¿Cómo nació el Vota Fest?