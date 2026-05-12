Apple lanza iOS 26.5 con cifrado en mensajes y otras novedades para iPhone

Este sistema permite la comunicación entre dispositivos iPhone y Android y, aunque la función llega en fase beta, ya está disponible para quienes actualicen la última versión de iOS, siempre que su operador sea compatible.

Apple lanzó una actualización para su sistema operativo en iPhone, el iOS 26.5, que llega con una de las funciones más esperadas por usuarios que les importan sus datos personales: el cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS, es decir, el estándar de mensajería que reemplaza a los SMS de toda la vida.

“Apple y Google han liderado un esfuerzo intersectorial para llevar el cifrado de extremo a extremo al RCS, haciendo que el formato de mensajería multiplataforma que sustituye a los SMS tradicionales sea más seguro y privado”, señaló la compañía en un comunicado.

Cuando la función está activa, nadie puede interceptar los mensajes mientras viajan entre dispositivos. Los usuarios podrán confirmar que una conversación está cifrada a través de un ícono de candado que aparece en la parte superior del hilo.

Ese cifrado viene activado por defecto y se irá habilitando de forma automática en conversaciones existentes a medida que la función se extienda a más operadores y usuarios.

Los mensajes RCS están disponibles en el iPhone desde iOS 18.1 y permiten enviar fotos y videos en alta resolución, ver indicadores de escritura y recibir confirmaciones de lectura entre iPhone y Android.

La ausencia de cifrado era el componente pendiente que limitaba la privacidad real de estas conversaciones. Para quienes quieran gestionar la función manualmente, el camino es: Ajustes, luego Mensajes, después Mensajería RCS, donde aparece el interruptor de Cifrado de extremo a extremo (Beta).

Por ahora, el cifrado solo está disponible para algunos operadores de Estados Unidos y Canadá. Apple ampliará la función de forma gradual, pero los usuarios deberán primero verificar si su operador figura en la lista oficial de compatibles.