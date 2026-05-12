Apple lanza iOS 26.5 con cifrado en mensajes y otras novedades para iPhone

Apple lanzó una actualización para su sistema operativo en iPhone, el iOS 26.5, que llega con una de las funciones más esperadas por usuarios que les importan sus datos personales: el cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS, es decir, el estándar de mensajería que reemplaza a los SMS de toda la vida.
Este sistema permite la comunicación entre dispositivos iPhone y Android y, aunque la función llega en fase beta, ya está disponible para quienes actualicen la última versión de iOS, siempre que su operador sea compatible.