Los dos finalistas del 2025 buscan meterse a semifinales de la Liga, ¿a qué hora juegan?

Los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura que se juegan este miércoles tienen las dos caras de la moneda. Por un lado, los últimos dos finalistas del torneo colombiano compiten por seguir en el camino hacia un nuevo partido definitivo.
De otra parte, dos elencos que no han disputado finales en esta década, que ya pasó su primer lustro –va un poco más de la mitad–, buscan volver a ser protagonistas en el balompié local. El Deportes Tolima, vigente subcampeón del fútbol colombiano y, para muchos, uno de los equipos que mejor ha jugado en 2026, visitará al Deportivo Pasto en la capital de Nariño desde las 6:00 p.m.