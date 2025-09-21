Conozca la academia y el museo de Rafa Nadal en Mallorca, un lugar lleno de experiencias para los amantes del tenis

*Enviada especial
Si hubo algo difícil para Rafael Nadal en su carrera tenística fue compaginar el tenis profesional con sus estudios y por eso, esa fue la piedra angular del legado que construyó en su natal Manacor, en Palma de Mallorca, isla española tendida en las aguas del Mediterráneo, la ciudad que lo vio nacer y en la que comenzó una carrera que lo llevaría a ser una de las grandes glorias del tenis mundial: 22 Grand Slam, 36 Masters 1.000, 5 Copa Davis con España y 2 Medallas olímpicas.
Nadal quería que en Manacor estuviera su primer centro deportivo, el Rafa Nadal Academy by Movistar, el mayor centro tenístico de España, el segundo de Europa y el quinto del mundo en número de pistas (45 en total). “El objetivo principal –no el único de esta academia– es que jóvenes de todo el mundo puedan vivir aquí para compatibilizar sus estudios y el entrenamiento de tenis”, explica Antonio Arenas, director del departamento de comunicaciones de la academia y con quien recorremos todos los espacios de este gran complejo deportivo.