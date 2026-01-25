x

Juan Miguel Bolívar rompe la barrera: primer colombiano en ganar en el Abierto de Australia Junior

El tenista colombiano hizo historia en el Abierto de Australia Junior al conseguir la primera victoria de un colombiano en el cuadro juvenil del torneo y avanzar a la segunda ronda.

    Juan Miguel Bolívar tuvo un exitoso debut en el Abierto de Australia Junior. FOTO FEDECOLTENIS
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Este domingo quedará marcado en los libros del tenis colombiano juvenil. Juan Miguel Bolívar, una de las grandes promesas del país en la categoría junior, dio un paso histórico en el Abierto de Australia Junior al imponerse en su debut ante el local Lachlan King con parciales de 7-5 y 6-3, logrando así su clasificación a la segunda ronda del torneo. Con ese triunfo, Bolívar se convirtió en el primer colombiano en conseguir una victoria en la modalidad juvenil de este Grand Slam, un hito que marca un antes y un después para el tenis nacional en Australia.

La victoria de Bolívar tiene aún más valor si se recuerda que solo un compatriota había disputado antes este evento: Nicolás Mejía, quien lo hizo en 2018 pero fue eliminado en primera ronda por el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida. Ahora, con su paso a la segunda ronda, el joven colombiano no solo rompe esa barrera, sino que también eleva la expectativa sobre lo que puede lograr en el resto de la temporada.

Bolívar, integrante del Team Match Tenis, se medirá en la siguiente fase ante el italiano Simone Massellani, quien sorprendió al eliminar al preclasificado puertorriqueño Yannik Álvarez por 6-0 y 6-3. Este duelo será una exigente prueba para el colombiano, pero también una oportunidad para consolidar su presencia en instancias más avanzadas de un torneo de la máxima exigencia juvenil.

Un ascenso meteórico: del Top 100 a competir en Grand Slams

El logro en Australia se suma a un año de crecimiento constante para Bolívar. El antioqueño, radicado en Estados Unidos desde hace varios años para continuar su formación deportiva y académica, llegó a este torneo con un excelente nivel competitivo. Tras un 2025 donde logró subir posiciones de manera notable en el ranking mundial junior, cerró el año dentro del Top 100 y comenzó 2026 con el puesto n.º 43 del mundo en la categoría, según registros oficiales de clasificación juvenil.

Además, Bolívar ha tenido destacadas actuaciones en el circuito mundial junior de la ITF, incluyendo múltiples títulos en torneos ITF J30 y J60, que le han permitido escalar posiciones y medir su tenis ante jugadores de alto nivel en diferentes superficies. Su sólida actuación lo ha consolidado como uno de los mejores exponentes juveniles de Colombia, e incluso de Latinoamérica.

Pero el Abierto de Australia no ha sido su única alegría. En la misma gira, Bolívar también celebró en la modalidad de dobles, donde debutó con triunfo junto al estadounidense Vihaan Reddy, venciendo a la pareja preclasificada formada por el taiwanés Kuan-shou Chen y el suizo Flynn Thomas por 6-2 y 7-6(7). Ahora, en la búsqueda de los cuartos de final, esperan por los vencedores del duelo entre los sudafricanos John Bothma y el estadounidense Carel Ngounoue frente a los australianos Lachlan King y Raphael Savelli.

Formación, retos y proyección internacional

La historia deportiva del medallista antioqueño va más allá de esta victoria. Desde muy joven, Bolívar ha destacado en distintos torneos juveniles, como el prestigioso Australian Open Junior Series de Sudamérica que se disputó en Brasil, donde concluyó entre los mejores luego de ganar sus tres partidos de grupo y avanzar a semifinales.

A nivel de formación, Bolívar comenzó a foguearse desde pequeño en Estados Unidos, donde vive desde hace años. Entrena y estudia en ese país, lo que le ha permitido competir regularmente en torneos internacionales y pulir su juego en canchas de distintas superficies. Su adaptación al entorno competitivo internacional ha sido clave para integrar con éxito el circuito ITF Junior y escalar posiciones en el ranking mundial.

Además, en 2025 vivió uno de los mayores logros de su carrera al conseguir la medalla de oro en dobles mixtos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, un título que confirma su talento tanto en individual como en equipo.

Mirando hacia adelante: objetivos ambiciosos

Con apenas 16 años, Bolívar tiene claras sus metas para el 2026 y más allá. Entre sus objetivos está terminar la temporada dentro del Top-10 del tenis junior mundial, una marca que le abriría puertas para competir con wild cards en torneos de nivel Challenger y dar los primeros pasos hacia el circuito profesional.

Su participación en el Abierto de Australia Junior, y especialmente su histórica primera victoria, representan no solo un logro personal sino también un aliciente para el tenis colombiano. Juan Miguel Bolívar se proyecta como una figura con potencial para seguir poniendo al país en el radar de los grandes torneos juveniles e, incluso, dar el salto al tenis profesional en un futuro no muy lejano.

