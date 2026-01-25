Juan Miguel Bolívar rompe la barrera: primer colombiano en ganar en el Abierto de Australia Junior

Este domingo quedará marcado en los libros del tenis colombiano juvenil. Juan Miguel Bolívar, una de las grandes promesas del país en la categoría junior, dio un paso histórico en el Abierto de Australia Junior al imponerse en su debut ante el local Lachlan King con parciales de 7-5 y 6-3, logrando así su clasificación a la segunda ronda del torneo. Con ese triunfo, Bolívar se convirtió en el primer colombiano en conseguir una victoria en la modalidad juvenil de este Grand Slam, un hito que marca un antes y un después para el tenis nacional en Australia.

La victoria de Bolívar tiene aún más valor si se recuerda que solo un compatriota había disputado antes este evento: Nicolás Mejía, quien lo hizo en 2018 pero fue eliminado en primera ronda por el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida. Ahora, con su paso a la segunda ronda, el joven colombiano no solo rompe esa barrera, sino que también eleva la expectativa sobre lo que puede lograr en el resto de la temporada.

Bolívar, integrante del Team Match Tenis, se medirá en la siguiente fase ante el italiano Simone Massellani, quien sorprendió al eliminar al preclasificado puertorriqueño Yannik Álvarez por 6-0 y 6-3. Este duelo será una exigente prueba para el colombiano, pero también una oportunidad para consolidar su presencia en instancias más avanzadas de un torneo de la máxima exigencia juvenil.

Un ascenso meteórico: del Top 100 a competir en Grand Slams

El logro en Australia se suma a un año de crecimiento constante para Bolívar. El antioqueño, radicado en Estados Unidos desde hace varios años para continuar su formación deportiva y académica, llegó a este torneo con un excelente nivel competitivo. Tras un 2025 donde logró subir posiciones de manera notable en el ranking mundial junior, cerró el año dentro del Top 100 y comenzó 2026 con el puesto n.º 43 del mundo en la categoría, según registros oficiales de clasificación juvenil.

Además, Bolívar ha tenido destacadas actuaciones en el circuito mundial junior de la ITF, incluyendo múltiples títulos en torneos ITF J30 y J60, que le han permitido escalar posiciones y medir su tenis ante jugadores de alto nivel en diferentes superficies. Su sólida actuación lo ha consolidado como uno de los mejores exponentes juveniles de Colombia, e incluso de Latinoamérica.