Woody Allen, sombras y luces del director de cine que presagió a la generación Z

El destino es una broma. Pensemos en Woody Allen, cuyo cumpleaños 90 pasó muy desapercibido en el mundo del entretenimiento. Nacido en Nueva York, con el nombre de Allan Stewart Konigsberg, es el artífice de una obra cinematográfica que recibió aplausos y premios en las décadas de los setenta, ochenta y parte de los noventa. Algunas de sus películas figuran con justicia en las listas de las mejores del siglo XX.
Sin embargo, su figura fue eclipsada casi por completo por los escándalos familiares que incluyen un matrimonio con una hija adoptiva suya -su actual esposa- y las denuncias de violencia sexual hecha por otra hija adoptiva, descartadas por la justicia de los Estados Unidos.
Siga leyendo: Petro poeta, Petro lector
Aunque parezca contradictorio, el cine de Allen calza perfecto para los tiempos que corren. En efecto, el nihilismo existencial y los altibajos de las relaciones amorosas -temas que palpitan en los intereses de las generaciones X y Z- fueron explorados por el cineasta en películas que lograron despertar la curiosidad de los críticos y los amantes del cine. Llenas de humor y diálogos intelectuales, las películas de Woody Allen dejaron un registro del momento en que la ausencia de dios y el final de la familia tradicional se hicieron asuntos populares y no solo pretextos artísticos para los poetas.
¿Lo duda? Veamos el monólogo introductorio de Annie Hall: “¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una: Vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra: Sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues, básicamente, así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza... Y, sin embargo, se acaba demasiado deprisa”.