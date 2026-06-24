“La Madre Laura está a la altura de la Madre Teresa de Calcuta”: Carmen Villa, autora de libro sobre la santa paisa

La periodista y escritora Carmen Villa recuerda que la idea de escribir una biografía novelada sobre Santa Laura Montoya se le ocurrió antes de la pandemia de la covid-19, durante una visita al santuario de la única santa colombiana, que está en Belencito, San Javier. Con el título La mujer que abrazó la selva, el libro fue publicado por la editorial Paulinas y pretende, en palabras de su autora, acercar la vida y la obra de la Madre Laura a los lectores católicos y no creyentes. “Para mí, ella tiene la dimensión de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y Madre Teresa de Calcuta”, le dijo Villa a EL COLOMBIANO.

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Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Villa reside en Chile desde 2019, donde trabaja en la Universidad Católica y dirige la revista Diálogos. Su experiencia profesional incluye trabajos en la agencia Zenit de noticias en Roma, en la oficina de comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver, EE. UU., y en los periódicos El Mundo y El Colombiano. Ha publicado los libros Al servicio de Dios (2012) y Opinar desde la fe (2014).

La idea de la escritura de la biografía novelada estuvo en el cajón de los pendientes por varios años. La autora cuenta que en el confinamiento sanitario por el virus de Wuhan encontró el tiempo para ponerse a trabajar en serio en ese proyecto. En medio de ese proceso, se matriculó en una maestría en Escritura Narrativa, que le dio las herramientas de construcción literaria mientras avanzaba en la investigación.