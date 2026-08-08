Esta es la hoja de ruta que los gremios entregan al Gobierno De la Espriella para reactivar la economía

El sector empresarial, representado por el Consejo Gremial Nacional, dio un paso clave para marcar el rumbo económico de Colombia. La presidenta de esta agremiación, Natalia Gutiérrez, le entregó al gobierno de Abelardo de la Espriella la Agenda del Sector Privado 2026-2030, una propuesta técnica y estratégica elaborada por los principales sectores productivos para impulsar el crecimiento, recuperar la confianza y trabajar de manera conjunta por el país.
La entrega de esta hoja de ruta se dio en el marco de la posesión del nuevo presidente, además de ser momento de profundas complejidades para el país. De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Consejo Gremial, la nueva administración de De la Espriella recibe una nación con importantes desafíos estructurales que exigen atención inmediata.
La agremiación destacó que entre los problemas más urgentes que deberá atender el presidente De la Espriella están el marcado deterioro de la seguridad, el debilitamiento de las finanzas públicas, la caída de la inversión, los rezagos en la infraestructura nacional, la alta informalidad laboral, la pérdida de competitividad y los crecientes riesgos para la seguridad minero-energética.
“Desde el sector empresarial entendemos que todos debemos aportar para reconstruir el país”, subrayó Natalia Gutiérrez a través de sus redes. La líder gremial enfatizó que el sector privado busca posicionarse como un aliado del Gobierno para promover reformas necesarias, generar inversión, crear empleo formal y propiciar un entorno de estabilidad institucional y seguridad jurídica.