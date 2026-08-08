Esta es la hoja de ruta que los gremios entregan al Gobierno De la Espriella para reactivar la economía

El sector empresarial, representado por el Consejo Gremial Nacional, dio un paso clave para marcar el rumbo económico de Colombia. La presidenta de esta agremiación, Natalia Gutiérrez, le entregó al gobierno de Abelardo de la Espriella la Agenda del Sector Privado 2026-2030, una propuesta técnica y estratégica elaborada por los principales sectores productivos para impulsar el crecimiento, recuperar la confianza y trabajar de manera conjunta por el país. La entrega de esta hoja de ruta se dio en el marco de la posesión del nuevo presidente, además de ser momento de profundas complejidades para el país. De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Consejo Gremial, la nueva administración de De la Espriella recibe una nación con importantes desafíos estructurales que exigen atención inmediata. La agremiación destacó que entre los problemas más urgentes que deberá atender el presidente De la Espriella están el marcado deterioro de la seguridad, el debilitamiento de las finanzas públicas, la caída de la inversión, los rezagos en la infraestructura nacional, la alta informalidad laboral, la pérdida de competitividad y los crecientes riesgos para la seguridad minero-energética. “Desde el sector empresarial entendemos que todos debemos aportar para reconstruir el país”, subrayó Natalia Gutiérrez a través de sus redes. La líder gremial enfatizó que el sector privado busca posicionarse como un aliado del Gobierno para promover reformas necesarias, generar inversión, crear empleo formal y propiciar un entorno de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

Los pilares que proponen los gremios para salvar la economía colombiana

El Consejo Gremial Nacional estructuró su hoja de ruta en nueve prioridades para devolverle a Colombia la confianza y el liderazgo económico en la región. Lea también | Gremios llaman a la unidad y ofrecen trabajar con nuevo Gobierno tras elección de de la Espriella: “Ahora debe ganar Colombia” Uno de los pilares es recuperar la seguridad, pues consideran que se se debe devolver la tranquilidad a los ciudadanos y a las distintas regiones de Colombia para permitir el desarrollo. Los empresarios consideran que se deben fortalecer las instituciones para garantizar la solidez y la estabilidad de las entidades del Estado como base de la democracia.

El nuevo gobierno debe, según la agremiación, impulsar el crecimiento económico y la competitividad creando las condiciones óptimas para el fortalecimiento y expansión de las empresas colombianas. Asimismo, el otro pilar debe ser acelerar la infraestructura y la logística buscando agilizar la ejecución de obras viales pendientes y optimizar el transporte y distribución de mercancías. La agremiación consideró en su hoja de ruta que, respecto a la sostenibilidad fiscal se debe buscar el equilibrio en las cuentas del país mediante un esquema impositivo competitivo que incentive la inversión. El sector privado resaltó que se debe garantizar la seguridad minero-energética y asegurar el suministro de la energía que el país demanda para sostener su desarrollo y funcionamiento. Igualmente, se debe promover la adopción tecnológica y digitalizar los procesos en los sectores productivos.

El Consejo propone que el Estado durante los siguientes cuatro años debe considerar como uno de los pilares la seguridad jurídica en el ordenamiento territorial. Su presidenta considera que se debe establecer reglas claras, estables y de largo plazo para la inversión y el desarrollo de proyectos en los territorios. El otro pilar está relacionado con un mercado laboral formal y dinámico. En su hoja de ruta, los gremios resaltan que se debe fomentar la creación de empleos formales de calidad con todas las prestaciones de ley, combatiendo directamente la informalidad. El sector empresarial ha reiterado que el éxito de esta hoja de ruta dependerá de un trabajo articulado y de una disposición total al diálogo entre el sector público y el privado. “Hoy comienza una nueva etapa para Colombia”, reiteró en su cuenta de X Gutiérrez, quien además ha puesto a disposición del nuevo Gobierno todo el conocimiento y la experiencia del Consejo Gremial para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para la población colombiana. Siga leyendo: Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: