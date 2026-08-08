Atlético Nacional confirmó dos refuerzos y prepara otro anuncio

Atlético Nacional confirmó dos nuevas incorporaciones: el defensor Andrés Reyes y el extremo Ian Poveda. El conjunto verdolaga también tiene prácticamente definido el fichaje del argentino Elías Cabrera, quien sería oficializado este lunes.
El retorno de Andrés Reyes tiene un significado especial para Atlético Nacional, pues se trata de un futbolista formado en las divisiones menores del club que decidió salir al exterior en busca de nuevos desafíos y ahora regresa con mayor recorrido competitivo.
El defensor, de 26 años, construyó buena parte de su carrera reciente en el fútbol de Estados Unidos, donde pasó por Inter Miami, New York Red Bulls y San Diego FC. Su experiencia internacional le permitió adquirir mayor madurez y competir en un entorno diferente al colombiano.