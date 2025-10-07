Vibarco, el compositor paisa con cinco nominaciones a los Latin Grammy

Su nombre suena poco, pero sus canciones mucho. Vicente Jim
énez Gómez del Barco, conocido también como Vibarco, es el compositor paisa detrás de algunos de los éxitos más importantes de los últimos años.
Ha colaborado con Maluma, Shakira, Morat, Beéle, Anitta y con el dúo del momento, los argentinos Ca7riel & Paco Amorso, con quienes logró la nominación a 5 premios Latin Grammy en algunas de las categorías más importantes, incluyendo Álbum del año, por Papota; Canción del año con dos temas El Día del amigo, también nominada a Mejor Canción Pop y Tetas, que también aspira a ser la Mejor Canción Alternativa.
Vicente creció escuchando música, pero nunca pensó que podía ser un trabajo. Estudió mercadeo en Eafit, y poco a poco se fue abriendo un lugar en la música. A propósito de sus nominaciones al Latin Grammy EL COLOMBIANO habló con él de su trayectoria musical, y de la influencia de los artistas paisas en la música contemporánea.