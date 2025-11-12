x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En Toy Story 5, Woody y Buzz Lightyear competirán con las pantallas por la atención de los niños

Hace 30 años se lanzó ‘Toy Story’. A partir de entonces, el mundo de la animación se transformó por completo.

  • Este es el afiche de la quinta entrega de la franquicia de Pixar. Foto: Colprensa.
    Este es el afiche de la quinta entrega de la franquicia de Pixar. Foto: Colprensa.
Colprensa
12 de noviembre de 2025
bookmark

Disney y Pixar presentaron el tráiler y el póster de la quinta entrega de Toy Story, el regreso de los juguetes, quienes ahora deben enfrentarse a la tecnología, a las pantallas.

En el tráiler, los fans conocen a un nuevo personaje, Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de alta tecnología, con la voz en inglés de Greta Lee, y quien desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.

Siga leyendo: Quinografía: la película que todo fan de Quino debería ver

Tom Hanks y Tim Allen vuelven a dar voz a Woody y Buzz

Sobre el elenco de voces en inglés, Tom Hanks regresa como el leal vaquero Woody; Tim Allen vuelve a interpretar a Buzz Lightyear; Joan Cusack se pone nuevamente las botas como la intrépida vaquera Jessie; y Tony Hale vuelve a dar la voz al juguete artesanal Forky.

Además, recientemente se anunció que Conan O’Brien se suma al elenco de voces en inglés como Smarty Pants, un juguete tecnológico para enseñar a los niños a ir al baño.

Lea aquí: ¿Regreso de La momia? Brendan Fraser y Rachel Weisz podrían reunirse en nueva película

El director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris afirmaron: “Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con las audiencias. Contar con la talentosa de Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón, ha sido increíble”.

La película se estrenará en junio de 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes hacen las voces de Woody y Buzz?
Tom Hanks y Tim Allen retoman sus papeles clásicos en la versión original en inglés.
¿Habrá nuevos personajes en Toy Story 5?
Sí, Pixar adelantó que se sumarán nuevos juguetes y una trama que conectará con la nueva generación de espectadores.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Entretenimiento
Televisión
Arte
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida