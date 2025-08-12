Taylor Swift anunció su nuevo álbum The Life of a Showgirl

La estrella del pop estadounidense Taylor Swift anunció la pre-preventa de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes. Lea aquí: El fenómeno Taylor Swift, ¿a qué se debe su éxito y por qué es objeto de estudio? Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.

Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre. “Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa. Siga leyendo: ¿Por qué Taylor Swift no es comparable con The Beatles? “Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, dice en la grabación, un fragmento del pódcast “New Heights” de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.