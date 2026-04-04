Sigifredo Hidalgo viajó casi ocho mil kilómetros para donar pintura al Chapecoense

–Las palabras nunca serán suficientes para expresar la gratitud y el respeto que tenemos para con ellos, que no solo nos dieron una lección de solidaridad y fraternidad–, el pintor Sigifredo Hidaldo recita de memoria las palabras escritas en la placa que las directivas del equipo de fútbol Chapecoense le dieron en 2017, un año después del accidente aéreo en el Cerro Gordo, en el que murieron 19 jugadores y casi todo el cuerpo técnico del equipo.
Estamos en una tienda en Caramanta, Antioquia, enseguida del taller del maestro. Él es pequeño, enérgico. A lo largo de la entrevista, cuando ha querido hacer énfasis en algo, se ha puesto de pie y ha dado unos pasos alrededor. Acostumbrados, los parroquianos apenas lo miran. Habla fuerte y en pasajes del relato, llora. A fin de cuentas, poca gente puede decir que sin motivos distintos a los del arte ha hecho el camino entre San Rafael, Antioquia y Chapecó, Brasil, para donar una pintura.
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–Agradecemos a usted y a todo el querido pueblo de Colombia que nos amparó en el momento de mayor sufrimiento y soledad y nos levantó (...) Gracias por toda la ayuda ofrecida y por los nobles sentimientos dirigidos a nuestro pueblo y principalmente a las víctimas de aquella fatídica tragedia y sus familiares- concluye el maestro, que le da un trago a la cerveza que tiene enfrente.
–¡Está en portugués!–, le digo cuando me pasa la placa.
–Yo no sé portugués, pero me lo hice sacar en español para podérmelo memorizar.
Entre San Rafael y Chapecó hay poco más de siete mil kilómetros de distancia. El maestro tardó casi sesenta días en hacer el recorrido, tiempo suficiente para terminar la obra, hacer otras que vendió en el camino para conseguir la plata de los pasajes de bus. Dice que en ese tiempo comió muy poco (en las fotos de la travesía se le ve casi hecho un esqueleto), tomó mucha agua y durmió en donde lo agarró el sueño.
–Eso fue una aventura increíble. Es la aventura más grande de mi vida. Lo veo y no lo creo.