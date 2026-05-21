Hombre fue condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel por delitos sexuales contra menores en Medellín

Pedirle fotos sexuales a una menor de 14 años de edad hará que el mexicano-estadounidense Ramón Arellano Sandoval probablemente muera tras las rejas. Todo porque un tribunal de la Florida condenó a este hombre, de 65 años, a 30 años de prisión por los delitos de abuso sexual y explotación sexual de menores de edad.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que “el condenado sostuvo intercambio de varios mensajes de texto y video con una menor de 14 años de Medellín. A pesar de conocer su edad, la presionó de forma reiterada para la producción de material sexual explícito”.