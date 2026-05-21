Video | ¿Qué hizo? Esta es la acción de la jueza de línea Leslie Vásquez para el tercer gol del DIM ante Cusco

La terna chilena tuvo el reto del partido en la última acción de juego, cuando Francisco Chaverra corrió hasta el tiro de esquina para evitar la salida de la pelota, hasta allí y muy atenta llegó la juez de línea Leslie Vásquez y habilitó al jugador para que siguiera con la acción de juego.

El duelo entre Cusco y el Independiente Medellín por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó no solo con mucha emoción por los tres goles en el tiempo de reposición, sino por la acción del último gol del Poderoso, en el que la juez de línea fue determinante.

Chaverra siguió con la jugada, hizo el pase a su compañero Halam Loboa quien vio mejor perfilado a Alexis Serna y le envió el balón para que el volante anotara, a los 90+6, aún en el tiempo de reposición que había determinado el central Fernando Vejar de Chile.

Aunque los jugadores y el cuerpo técnico de Cusco recriminó y cuestionó la actuación de la terna, en la victoria 2-3 del DIM, lo cierto es que, el balón que habilitó la línea Vásquez nunca abandonó el campo y por ello el VAR también avaló el gol de Serna.

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Esa victoria le permitió a los dirigidos por Sebastián Botero, llegar a 7 puntos, producto de las dos victorias 1-0 en Medellín ante Cusco y 2-3 ante los peruanos como visitante, más el empate 1-1 en el Atanasio ante Estudiantes, a la espera de lo que decida Conmebol sobre el duelo ante Flamengo (podría perderlo 3-0).

Por ahora, el DIM es segundo, mientras que Estudiantes de La Plata es tercero con 6 unidades; por ello, el duelo de la próxima semana, 26 de mayo, a las 7:30 de la noche, en calidad de visitante ante los argentinos, que tienen en sus filas a Edwuin Cetré, el Poderoso necesitará un empate o una victoria para poder avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Si pierde, tendría la opción de terminar tercero y por ello sería transferido a la fase eliminatoria, pero en la Copa Sudamericana.