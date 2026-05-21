¿Qué TV comprar para ver el Mundial? Guía para no perderse entre siglas y promesas de marketing

El Mundial de fútbol está a semanas de comenzar y la oferta de televisores nunca había sido tan confusa. RGB MiniLED, ULED, proyección láser, motores de inteligencia artificial, los anuncios publicitarios y las cajas de los productos están llenas de siglas que prometen mucho, pero explican poco.
Para entender qué representa un avance real y qué es solo ruido de marketing, Antonio Hidalgo González, director general de Hisense México, experto en estas tecnologías, explica a qué corresponde cada característica.