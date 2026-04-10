El buen mal y otros libros de Samanta Shewblin disponibles en Colombia

Ni en su natal Argentina, ni en buena parte de América Latina, fue una sorpresa que Samanta Schweblin obtuviera el premio Aena de Narrativa, que en su primera edición está dotado con un millón de euros para su ganador.

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Iba a ser una de las invitadas especiales a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que comenzará en un par de semanas, pero con este triunfo debió declinar la invitación. Aún así, seguramente sus libros, que han sido traducidos a más de 40 idiomas y con los que ha obtenido una gran cantidad de premios internacionales, serán protagonistas en esta fiesta del libro capitalina.

Desde 2012, reside en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios, y en Colombia se encuentra disponible en las librerías la mayor parte de su producción editorial, comenzando con El buen mal, el libro de cuentos con el cual obtuvo el Premio Aena de Narrativa, un nuevo galardón que entrega un millón de euros a su ganador.

En cada uno de los cuentos que hacen parte de este libro, la autora lleva al lector a otra dimensión donde queda en contacto íntimo con sus personajes. Encandilados por el fulgor de la inminente tragedia, vulnerables y profundamente humanos, advierten cuánto podría transformar la irrupción de lo inesperado.

Mientras que algunos dejan al lector de pie frente al dolor, otros dialogan con la culpa y a todos los atraviesa la incertidumbre, generando un verdadero artificio literario.

Su primera novela, Distancia al rescate, fue llevada al cine y fue ganadora de galardones como el Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2022, Premio Tigre Juan, Premio Ojo Crítico y estuvo nominada al Premio Man Booker International.

La novela sigue la vertiginosa fatalidad de un campo en sequía que tiene que ver más con la actitud y los deseos de sus habitantes que con un cambio climático o un envenenamiento a través de herbicidas, abriendo una impactante pregunta frente a los lectores: ¿Hay acaso algún apocalipsis que no sea personal?

En Kentukis, la autora argentina aborda temas de gran actualidad, como la tecnología y la vigilancia social que transforman las relaciones humanas a través de dispositivos domésticos. Algo que día a día es más real y cotidiano.

“Me pregunté cómo escribir sobre la tecnología sin caer en los tecnicismos, que envejecen enseguida. El dispositivo del kentuki me permitía concentrarme en algo más pertinente: no hablar de la tecnología en sí, sino en qué nos convertimos cuando intentamos relacionarnos a través de ella. Estamos hipertecnologizados, somos ya androides con extensiones milagrosas en las manos. Pero naturalizamos lo que tenemos delante y no prestamos atención a sus consecuencias”, dijo sobre el libro en una entrevista con El País.

También está disponible en las librerías del país Pájaros de en la boca y otros cuentos, que para muchos que conocen bien el universo literario de esta autora, es la mejor vía de entrada para quienes quieren dar sus primeros pasos en la obra de la autora argentina.

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Una compilación que incluye veinte relatos ya publicados en ediciones anteriores de sus libros de cuentos y en ediciones internacionales, así como un relato inédito publicado por la revista Granta. La selección, llevada a cabo por la propia autora, configura una antología de su mejor prosa breve hasta la fecha, así como una pieza indispensable de la literatura contemporánea argentina.

Schweblin maneja el lenguaje de una forma extraordinaria, con una prosa sobria y eficaz al servicio de historias que se mueven en el límite entre lo real y lo fantástico. Los cuentos de Schweblin, perturbadores y desconcertantes, plantean un enigma que provoca y atrapa profundamente al lector.