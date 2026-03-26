A 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal regresa al cine con Juan Gabriel en escena y un gran concierto remasterizado

El 25 de marzo de 2006 murió Rocío Dúrcal, una de las voces más conocidas en América Latina de la balada en español y que aún suena en las emisoras de “plancha” de todo el país.
Para conmemorar los 20 años de su fallecimiento, acaba de salir una versión remasterizada para cines del mítico primer concierto que Durcal dio en el Auditorio Nacional de México en 1991. El show se llama Rocío Dúrcal: 20 Años Sin Ti y se podrá ver solo este viernes 27 de marzo en Cinepolis, en Envigado, a las 8:00 de la noche.
“La proyección retrata su primer concierto en el Auditorio Nacional y contará con distribución en cines en México, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Perú y España”, cuenta la reseña.