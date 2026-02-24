¿Quiere recorrer la ciudad gratis? Así es Coolturízate, la nueva iniciativa para caminar por el Centro de Medellín

La Catedral Metropolitana, ubicada en el Parque Bolívar, tardó más de 40 años en ser construida para convertirse en punto de encuentro de la feligresía y en homenaje a la Virgen María. Aunque sigue siendo epicentro de la vida religiosa medellinense, con el paso del tiempo, junto al parque, también se ha transformado en referente de la actividad cultural del centro de la ciudad.

Será precisamente allí donde comenzará el primer recorrido de Coolturízate, la estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca que los ciudadanos caminen y descubran el corazón de la capital antioqueña.

Esta propuesta, coordinada por la Gerencia del Centro, consiste en una serie de recorridos guiados gratuitos por distintos sectores del centro. Explica Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, que se realizarán dos jornadas mensuales a lo largo de 2026.

“La idea es que Coolturízate se convierta en una experiencia para aprender y entender la manera en que el centro se ha transformado en los últimos años. Además, otro objetivo clave de esta propuesta es promover el sentido de pertenencia, que la gente se apropie de estos espacios urbanos que son de todos”, afirma la funcionaria.