¿Qué hacer en Medellín? Conozca cinco planes culturales para este fin de semana

En las vacaciones de fin de año, la agenda cultural de la ciudad no solo tiene ofertas navideñas. En los últimos días de 2025 hay recorridos por zonas históricas y patrimoniales de Medellín, conciertos, shows de comedia y, si quiere ir a un municipio cercano, también hay fiestas que no se puede perder en el Oriente y Occidente antioqueño. Lea aquí: ‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot Esta es una selección de cinco planes para este fin de semana del 26 al 28 de diciembre:

Rumba 2005 en La Pascasia

Este sábado, a las 9:00 de la noche, será Rumba 2005, una fiesta que girará alrededor de los éxitos musicales estrenados a principios de los dosmil. Clásicos de reggaetón, champeta, tropipop y chucuchucu son algunos de los géneros que pondrán a bailar a los asistentes. Las entradas cuestan 25.000 pesos más servicio y están disponibles en lapascasia.org.

Las Fiestas de los Negritos en El Retiro

Desde este viernes hasta el martes en el municipio del Oriente antioqueño se celebrarán las Fiestas de los Negritos, evento con el que se conmemora un hecho histórico: la liberación de 125 esclavos en 1766 por Javiera Londoño, fundadora de El Retiro. En los cinco días de programación habrán actividades culturales, recorridos y conciertos. Este viernes, a las 8:30 de la noche, cantarán en el Parque Principal los artistas Zona Prieta, Pipe Calderón y Yelsid. El sábado, desde las 8:00 de la noche, en este mismo escenario estarán Jimmy Sossa, Grupo Caneo y Wilfran Castillo, y el domingo será el turno de Banda M.A., Joaquín Guiller y los Corraleros de Majagual.

Only Fest en Mero Bar

Durante todo el fin de semana, en Mero Bar, ubicado en El Poblado, habrá un festival que busca cerrar el año con historias y carcajadas. Se trata del Only Fest, que se realizará el 26, 27 y 28 de diciembre. Chicho Arias y Daniel “El Panda” Palacio son los humoristas que estarán en el escenario en estos tres días. Las boletas se encuentran disponibles en eTicketaBlanca y la entrada por día cuesta 55.000 pesos.

La Fiesta de los Diablitos en Santa Fe de Antioquia

Desde este lunes, en Santa Fe de Antioquia están en la Fiesta de los Diablitos, una de las celebraciones anuales que festeja la identidad y la historia del municipio. Este fin de semana será su clausura y para ello hay una amplia programación cultural. Este sábado se presentará en concierto, en el Parque Principal, el artista de música popular Luis Alberto Posada. El domingo, además del desfile Diablitos a caballo, se presentarán Luis Manuel García y David Zahan en la tarima central.

