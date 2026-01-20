Agéndese con las charlas imperdibles del Hay Festival de Medellín y Jericó

Jericó y Medellín serán las primeras sedes del Hay Festival en Colombia en 2026. El evento se realizará del 23 al 25 de enero en Jericó (con boletería que se puede conseguir en latiquetera.com) y del 27 al 28 de enero en Medellín (entrada gratuita hasta completar aforo), con la participación de más de 60 invitados nacionales e internacionales.
A Jericó llegarán 40 participantes mientras en Medellín más de 20 invitados harán parte de las conversaciones. Janne Teller, Javier Peña, Gustavo Rodríguez, Javier Cercas, Santiago Posteguillo y Leonardo Padura son algunos de los autores que el público antioqueño podrá escuchar durante estos días.
En Jericó, las actividades se llevarán a cabo en el Teatro Santamaría, el Museo de Arte Religioso, el Museo Maja y la Plaza Principal. En Medellín, el festival tendrá lugar en la Biblioteca Pública Piloto, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Teatro Sura.+
El programa en Jericó incluye conversaciones sobre literatura, naturaleza, derechos humanos, democracia, deporte, música y periodismo. En literatura internacional participará la escritora danesa Janne Teller, quien presentará su novela Justicia. El peruano Gustavo Rodríguez hablará de Mamita, y el español Javier Peña abordará su trabajo como creador del pódcast Grandes infelices. En el ámbito nacional, Pilar Quintana presentará Noche negra; Virginia Petro De León dará a conocer su poemario Después del amor, nosotras; y se anunciarán los ganadores del concurso Antioquia Reimaginada, impulsado por Comfama y la Fundación Secretos para Contar.
El programa en Jericó también incluye actividades sobre filosofía, deporte y música. En la Plaza Principal se presentarán el Grupo Suramérica y Puerto Candelaria, y Simón Vargas, integrante de Morat, presentará su libro A la orilla de la luz. Además, se realizarán clubes de lectura, cafés con autor y actividades comunitarias y juveniles.
El festival traerá a Medellín a Javier Cercas, Janne Teller; Santiago Posteguillo y Leonardo Padura, Javier Peña, Gustavo Rodríguez, Andrés Cota Hiriart y autores colombianos como Pilar Quintana, Juan Esteban Constain y Carlos Granés. Les dejamos esta agenda para que se programe.