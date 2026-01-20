Agéndese con las charlas imperdibles del Hay Festival de Medellín y Jericó

Jericó y Medellín serán las primeras sedes del Hay Festival en Colombia en 2026. El evento se realizará del 23 al 25 de enero en Jericó (con boletería que se puede conseguir en latiquetera.com) y del 27 al 28 de enero en Medellín (entrada gratuita hasta completar aforo), con la participación de más de 60 invitados nacionales e internacionales. Siga leyendo: Más de 33.000 libros regresaron a las bibliotecas públicas de Medellín, ¿de qué se trata? A Jericó llegarán 40 participantes mientras en Medellín más de 20 invitados harán parte de las conversaciones. Janne Teller, Javier Peña, Gustavo Rodríguez, Javier Cercas, Santiago Posteguillo y Leonardo Padura son algunos de los autores que el público antioqueño podrá escuchar durante estos días. En Jericó, las actividades se llevarán a cabo en el Teatro Santamaría, el Museo de Arte Religioso, el Museo Maja y la Plaza Principal. En Medellín, el festival tendrá lugar en la Biblioteca Pública Piloto, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Teatro Sura.+ Lea aquí: Paisa publica novela sobre la violencia en los colegios El programa en Jericó incluye conversaciones sobre literatura, naturaleza, derechos humanos, democracia, deporte, música y periodismo. En literatura internacional participará la escritora danesa Janne Teller, quien presentará su novela Justicia. El peruano Gustavo Rodríguez hablará de Mamita, y el español Javier Peña abordará su trabajo como creador del pódcast Grandes infelices. En el ámbito nacional, Pilar Quintana presentará Noche negra; Virginia Petro De León dará a conocer su poemario Después del amor, nosotras; y se anunciarán los ganadores del concurso Antioquia Reimaginada, impulsado por Comfama y la Fundación Secretos para Contar. El programa en Jericó también incluye actividades sobre filosofía, deporte y música. En la Plaza Principal se presentarán el Grupo Suramérica y Puerto Candelaria, y Simón Vargas, integrante de Morat, presentará su libro A la orilla de la luz. Además, se realizarán clubes de lectura, cafés con autor y actividades comunitarias y juveniles. El festival traerá a Medellín a Javier Cercas, Janne Teller; Santiago Posteguillo y Leonardo Padura, Javier Peña, Gustavo Rodríguez, Andrés Cota Hiriart y autores colombianos como Pilar Quintana, Juan Esteban Constain y Carlos Granés. Les dejamos esta agenda para que se programe.

Documental en Jericó

El documental El extraordinario viaje de Carlos y Alvin aborda la historia de una amistad surgida a partir de experiencias compartidas y ofrece una mirada sobre la ceguera desde la vivencia de sus protagonistas. La producción está dirigida y producida por Andrea Díaz Cardona, periodista de BBC Mundo. El viernes 23 de enero, a las 6:30 p. m., será proyectado el documental en la parque principal de Jericó. Luego, su realizadora conversará con José Carlos Cueto.

Libro de Pilar Quintana

El sábado 24 de enero de 2026, entre las 9:30 y las 10:30 a. m., el Teatro Santamaría será escenario de la presentación de Noche negra, la más reciente novela de la escritora colombiana Pilar Quintana. El evento contará con la participación de la autora (en la foto), quien conversará con Cristina Fuentes La Roche.

Charla entre Granés y Mac Master

El sábado 24 de enero, a las 11:30 a. m., el ensayista Carlos Granés y el economista Bruce Mac Master conversarán con la periodista Tatiana Vásquez. en el teatro Santamaría. Granés presentará su libro El rugido de nuestro tiempo mientras Bruce hará lo mismo con La agenda de la desestabilización. Colombia en la mira.

Sobre la IA

El sábado 24 de enero a las 2:30 p. m., en el Museo de Arte Religioso, Karen Hao conversará con Andrés Roldán sobre los desafios que la IA le plantea al mundo moderno. Hao es una periodista estadounidense que se ha dedicado a investigar las implicaciones sociales de los avances tecnológicos.

Naturalista en Belén

El lunes 26 de enero, a las 5:15 p. m., el biólogo mexicano Andrés Cota Hiriart conversará en la Biblioteca de Belén con Nelson Pérez. Durante la charla, Cota Hiriart abordará su trayectoria como investigador y autor, así como su experiencia de trabajo e interacción con animales en sus entornos naturales. El escritor ha recorrido territorios como las islas Galápagos, Borneo, Célebes y la isla Guadalupe, experiencias que han influido en su obra.

Leonardo Padura en Medellín

El martes 27 de enero, a las 5:30 pm, el Teatro SURA será escenario de una conversación entre el escritor cubano Leonardo Padura y la editora Pilar Gutiérrez a propósito de su más reciente novela, Morir en la arena. En esta obra, Padura narra la vida de Rodolfo, un hombre recién jubilado, cuya cotidianidad está marcada por el parricidio cometido por su hermano y por los recuerdos de su participación en la guerra de Angola. El personaje mantiene una relación cercana con su cuñada, antiguo amor de juventud.

Grandes infelices en el Mamm

El miércoles 28 de enero, a las 5:45 p. m., el creador de contenidos español Javier Peña y la periodista Amalia Londoño conversarán en el Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm), Peña es el creador del pódcast Grandes infelices, uno de los espacios literarios de gran audiencia. En este proyecto, el autor reconstruye, episodio a episodio, las trayectorias personales y literarias de reconocidos novelistas, abordando tanto sus procesos creativos como aspectos de sus vidas privadas.

Cercas en la Biblioteca Piloto

El miércoles 28 de enero, entre las 6:00 y las 7:00 de la noche, Javier Cercas conversará con Sara Jaramillo Klinkert en la Sala General de la Biblioteca Piloto. El encuentro se centrará en El loco de Dios en el fin del mundo, libro cuya publicación coincidió con el fallecimiento del papa Francisco. En esta obra, Cercas relata su experiencia al acompañar al pontífice en un viaje a Mongolia, un episodio que le permitió un acceso directo y poco habitual a la figura papal.

Las huellas de Julio César