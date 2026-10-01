Premios Nobel 2026 en octubre: fechas, categorías y cinco claves para entender los prestigiosos galardones

Los Premios Nobel 2026 se anunciarán entre el 5 y el 12 de octubre, con una categoría cada día hábil, salvo el fin de semana. El calendario comienza con el Nobel de Fisiología o Medicina el lunes 5 de octubre y termina con el Premio de Ciencias Económicas el lunes 12 de octubre. • 5 de octubre: Nobel de Fisiología o Medicina • 6 de octubre: Nobel de Física • 7 de octubre: Nobel de Química • 8 de octubre: Nobel de Literatura • 9 de octubre: Nobel de la Paz • 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Los anuncios de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía se realizan en Estocolmo, mientras que el Nobel de la Paz se anuncia en Oslo. Estas son cinco claves sobre estos premios otorgados a personas que han contribuido al “bien de la humanidad”, según el deseo de su creador, el sueco Alfred Nobel (1833-1896). Entérese: Moisés Melo, el editor de Oveja Negra, la editorial que llevó la lectura a los hogares de Colombia en los años setenta El 10 de diciembre de 2026 se realizará la ceremonia oficial de entrega de los Premios Nobel, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fallecido ese día en 1896.

Premios Nobel de la Paz otorgados a personas en detención

Desde 1901, cinco nobeles de la paz se encontraban en detención cuando se les otorgó el galardón. En 1936, el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky había sido enviado a un campo de concentración nazi. En arresto domiciliario, la opositora birmana Aung San Suu Kyi, laureada en 1991, fue autorizada a viajar a Oslo por la junta militar que gobernaba su país pero decidió no acudir por las mismas razones.

En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo se hallaba encarcelado. El premio se colocó sobre una silla vacía. En 2022, el detenido activista de derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa, Natalia Pinchuk. Lea más: Premio Nobel de Paz fue otorgado a defensores de derechos humanos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia En 2023, la activista iraní Narges Mohammadi celebró su premio Nobel desde su celda en la prisión de Evin. Para ampliar información: Quién es Narges Mohammadi, la Nobel de Paz 2023 que cumple una larga condena en Irán

Premios Nobel: los laureados más jóvenes y más longevos de la historia

En 2014, la activista pakistaní por la educación femenina Malala Yousafzai se convirtió a los 17 años en la persona más joven en recibir un premio Nobel: el de la Paz.

Otro laureado joven, el australiano Lawrence Bragg, recibió en 2015 el Nobel de Física a los 25 años -junto a su padre- por trabajos realizados cuando tenía 21. La iraquí Nadia Murad recibió en 2018 el Nobel de la Paz a los 25 años por sus esfuerzos a favor de la minoría yazidí. Por el contrario, el estadounidense John B. Goodenough es el laureado más viejo, al ganar el Nobel de Química en 2019 a los 97 años por sus trabajos sobre las baterías de iones de litio que alimentan los vehículos eléctricos. Entérese: Murió el premio Nobel de Química que inventó las batería de litio Su compatriota Arthur Ashkin fue galardonado un año antes con el Nobel de Física a los 96 años.

¿Por qué los Premios Nobel no se otorgan de forma póstuma?

Desde 1974, los estatutos de la Fundación Nobel estipulan que el premio no puede otorgarse de manera póstuma, salvo que la muerte ocurra después de anunciado el nombre del laureado. Hasta que la norma se puso por escrito, solo dos personalidades fallecidas fueron galardonadas, ambas de nacionalidad sueca: el poeta Erik Axel Karlfeldt (literatura, en 1931) y el presuntamente asesinado secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld (Premio Nobel de la Paz en 1961). También sucedió que no se concediera un premio como forma de rendir homenaje a un galardonado fallecido, como en 1948 tras el asesinato de Mahatma Gandhi. Un laureado reciente no tuvo la oportunidad de recibir la famosa llamada telefónica que anuncia un Nobel: tras el premio de Medicina de 2011 al canadiense Ralph Steinman, se supo que había muerto tres días antes, aunque sigue en la lista de ganadores. Amplíe la información: Científico que ganó Nobel de Medicina murió el 30 de septiembre

Alfred Nobel, el creador de los Premios Nobel que también fue poeta

Apasionado por la poesía inglesa y admirador de Percy Bysshe Shelley y Lord Byron, Alfred Nobel es recordado como el inventor de la dinamita, pero nunca dejó de escribir versos, ya fuera en sueco o en la lengua de Shakespeare. En una carta a un amigo escribió: “No tengo la menor pretensión de calificar mis versos como poesía. Escribo de vez en cuando con el único fin de evitar la depresión o de mejorar mi inglés”. En 1862, el joven de 29 años, con dudas de su talento, escribió a una joven en francés: ”La física es mi terreno, no la pluma”. El año de su muerte, 1896, escribió una tragedia escandalosa, ”Némesis”, sobre la ejecución en el siglo XVI en Roma de una mujer que asesinó a su padrastro incestuoso. La obra se publicó pero todos los ejemplares fueron quemados tras su muerte. Salvo tres. Le puede interesar: Comité Nobel aclara que el Premio de Paz no se puede ceder tras gesto de María Corina Machado con Trump

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