¿Qué hacer en Medellín? Estos son cinco planes imperdibles para este fin de semana

Medellín es una ciudad que se caracteriza por su diversidad artística y cultural. Cada fin de semana ofrece una amplia programación de actividades, tanto pagas como gratuitas, pensadas para el disfrute y entretenimiento de niños, jóvenes y adultos. Este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, no será la excepción.
Contexto: En Medellín sigue la fiesta de las artes: comienza la Temporada Cultural con 235 actividades
Estos son los primeros días de programación de la Temporada Cultural Medellín, el amor de mis amores, la cual, hasta el 5 de octubre, contará con más de 235 actividades, entre exposiciones, festivales de música, talleres, recorridos culturales, conciertos didácticos, teatro y más.
Además, también habrá una serie de eventos organizados por centros y organizaciones culturales de la ciudad. Conozca cinco actividades para no perderse en Medellín: