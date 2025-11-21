Paolo Bortolameolli será el Artistic Partner de Filarmed, ¿qué implica este cargo para la orquesta?

La Orquesta Filarmónica de Medellín anunció una alianza artística con el director chileno Paolo Bortolameolli, quien será Artistic Partner entre 2026 y 2028. Según la institución, el director trabajará en dos proyectos por temporada y colaborará con la directora titular Ana María Patiño-Osorio.



La Filarmónica señaló que esta vinculación hace parte de una estrategia de fortalecimiento de su identidad artística y de su proyección en Latinoamérica.

La organización explicó que la llegada de Patiño-Osorio y la incorporación de Bortolameolli responden a la intención de consolidar una visión latinoamericana en la música sinfónica. En un comunicado, Filarmed indicó que busca visibilizar el trabajo de los artistas de la región y proyectar su desarrollo en el panorama internacional.