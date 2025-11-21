x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Paolo Bortolameolli será el Artistic Partner de Filarmed, ¿qué implica este cargo para la orquesta?

La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) anunció al director chileno Paolo Bortolameolli como su Artistic Partner (2026-2028). Le contamos quien es y qué cambiará en la orquesta.

  • Paolo Bortolameolli será el Artistic Partner de Filarmed. Foto: Cortesía Filarmed.
    Paolo Bortolameolli será el Artistic Partner de Filarmed. Foto: Cortesía Filarmed.
  • Paolo Bortolameolli nuevo director de La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Foto: El Colombiano
    Paolo Bortolameolli nuevo director de La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Foto: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
21 de noviembre de 2025
bookmark

La Orquesta Filarmónica de Medellín anunció una alianza artística con el director chileno Paolo Bortolameolli, quien será Artistic Partner entre 2026 y 2028. Según la institución, el director trabajará en dos proyectos por temporada y colaborará con la directora titular Ana María Patiño-Osorio.

La Filarmónica señaló que esta vinculación hace parte de una estrategia de fortalecimiento de su identidad artística y de su proyección en Latinoamérica.

Siga leyendo: Un libro que rescata del olvido la historia de una masacre en Pueblorrico (Antioquia) obtuvo el Premio Simón Bolívar de Periodismo

La organización explicó que la llegada de Patiño-Osorio y la incorporación de Bortolameolli responden a la intención de consolidar una visión latinoamericana en la música sinfónica. En un comunicado, Filarmed indicó que busca visibilizar el trabajo de los artistas de la región y proyectar su desarrollo en el panorama internacional.

<b>Paolo Bortolameolli</b> nuevo director de La <b>Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Foto: El Colombiano</b>
Paolo Bortolameolli nuevo director de La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Foto: El Colombiano

Bortolameolli, actual director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, asumirá en 2026 la dirección musical de la Filarmónica de Santiago y de la Ópera Nacional de Chile.

Su trayectoria incluye presentaciones en orquestas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Ha sido reconocido por la Asociación de Críticos de Arte en siete ocasiones y en 2024 integró la lista de Forbes de los “50 chilenos más creativos”.

En 2025 fue jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde destacó la conexión entre música popular y clásica.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el Artistic Partner de la Orquesta Filarmónica de Medellín?
El nuevo Artistic Partner de Filarmed es el director de orquesta chileno Paolo Bortolameolli. Su periodo de vinculación con la Filarmónica de Medellín será entre 2026 y 2028.
¿Qué implica el cargo de Artistic Partner en Filarmed?
Implica una alianza artística estratégica donde Bortolameolli trabajará en dos proyectos específicos por temporada, colaborando con la directora titular para fortalecer la identidad musical de la orquesta.
¿Quién es la directora titular actual de Filarmed?
La directora titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) es Ana María Patiño-Osorio. La alianza con Bortolameolli busca complementar su visión.

Temas recomendados

Cultura
Música
artistas
Orquesta Filarmónica de Medellín
Filarmed
Compositores
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida