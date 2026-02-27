x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pokémon, treinta años del videojuego que hizo cool la entomología

Creado por Satoshi Tajiri, Pokémon ha sido un fenómeno cultural para varias generaciones.

  • Aunque Pokemon se popularizó en el formato de serie de televisión, se trata en realidad de un universo multimedia que incluye videojuegos, juguetes y demás. Foto: Getty.
    Aunque Pokemon se popularizó en el formato de serie de televisión, se trata en realidad de un universo multimedia que incluye videojuegos, juguetes y demás. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Tres décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri transformó su afición infantil por coleccionar insectos en Pokémon, la franquicia de videojuegos celebra el aniversario del lanzamiento de sus primeros títulos, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, publicados en 1996 para la consola Game Boy.

Siga leyendo: Mark Zuckerberg declaró en juicio histórico contra Meta y Google por presunta adicción en menores

Aquellas ediciones originales situaban a los jugadores en la región ficticia de Kanto, donde debían capturar y entrenar 151 criaturas para completar la Pokédex. Entre ellas surgieron los personajes Pikachu, Charizard y Bulbasaur, que con el tiempo se convertirían en íconos globales de la cultura popular.

Tajiri nació el 28 de agosto de 1965 en Tokio y creció en Machida, entonces una zona rural. En su niñez desarrolló interés por la entomología, lo que le valió el apodo de “Dr. Insecto”. La expansión urbana redujo los espacios donde cazaba insectos, experiencia que más tarde quiso trasladar al mundo digital: permitir que los niños vivieran la sensación de capturar y coleccionar criaturas.

Durante la adolescencia se aficionó a los videojuegos arcade, especialmente a Space Invaders, de la compañía Taito. Estudió electrónica en la Escuela Tecnológica Nacional de Tokio y, junto a Ken Sugimori, fundó en 1982 la revista Game Freak. El proyecto evolucionó hasta convertirse en un estudio de desarrollo que colaboró con Nintendo.

Lea aquí: La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

La idea de intercambiar criaturas surgió al observar a niños conectando sus consolas. Con el respaldo de Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros., el proyecto tomó forma definitiva. Tras seis años de trabajo, Pokémon debutó con éxito, impulsado por la inclusión del personaje Mew. Desde Japón dio el salto a Estados Unidos y luego al resto del mundo.

Temas recomendados

Entretenimiento
Tecnología
Videojuegos
Televisión
Series
Programación de videojuegos
Asia
Japón
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida