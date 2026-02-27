Pokémon, treinta años del videojuego que hizo cool la entomología

Tres décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri transformó su afición infantil por coleccionar insectos en Pokémon, la franquicia de videojuegos celebra el aniversario del lanzamiento de sus primeros títulos, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, publicados en 1996 para la consola Game Boy.

Aquellas ediciones originales situaban a los jugadores en la región ficticia de Kanto, donde debían capturar y entrenar 151 criaturas para completar la Pokédex. Entre ellas surgieron los personajes Pikachu, Charizard y Bulbasaur, que con el tiempo se convertirían en íconos globales de la cultura popular.

Tajiri nació el 28 de agosto de 1965 en Tokio y creció en Machida, entonces una zona rural. En su niñez desarrolló interés por la entomología, lo que le valió el apodo de “Dr. Insecto”. La expansión urbana redujo los espacios donde cazaba insectos, experiencia que más tarde quiso trasladar al mundo digital: permitir que los niños vivieran la sensación de capturar y coleccionar criaturas.