Zion queda en libertad tras arresto por presunta conducción bajo los efectos del alcohol

El cantante puertorriqueño Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, fue dejado en libertad este lunes luego de ser detenido presuntamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:00 p. m. del 25 de enero, cuando el artista, de 44 años, conducía una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, por la autopista PR-66, en el municipio de Río Grande, Puerto Rico. En ese lugar fue detenido en compañía de otras personas que se movilizaban en un segundo vehículo.

Tras ser trasladado a la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo, se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de 0.27 % de alcohol en su organismo, cifra que supera en 0.17 % el límite máximo permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Fue por esta razón que se procedió con su arresto, el cual también estuvo relacionado con una llamada al 911 que alertaba sobre un posible secuestro de una mujer, cuyas características del vehículo coincidían con la camioneta en la que se desplazaba Zion.

Sin embargo, el fiscal Pedro Vargas Echevarría, de la Fiscalía de Fajardo, evaluó las pruebas relacionadas con la denuncia y decidió no radicar cargos contra Félix Gerardo, al no comprobarse la existencia de dicho delito y debido a que la supuesta víctima no se presentó a declarar, por lo que el artista fue dejado en libertad. Zion ha negado cualquier implicación en el supuesto rapto y aseguró que se trató de una pelea entre mujeres sin que lo relacionaran.

No es la primera vez que Félix Gerardo se ve envuelto en este tipo de incidentes, pues en marzo de 2019 fue detenido en Miami, Florida, tras ser sorprendido conduciendo un BMW a exceso de velocidad (70 mph en una zona de 40 mph) y con un nivel de alcohol de 0.08 %. En esa ocasión, el propio cantante calificó el hecho como un “error humano” y ofreció disculpas públicas.