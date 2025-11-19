Ysy A y cómo los argentinos se apropiaron del trap en América Latina

No es extraño que los argentinos sean los grandes protagonistas del trap a nivel latinoamericano, pues han asumido esa música con la misma pasión con la que viven el fútbol, una pasión inigualable.
Entre esos grandes artistas está Ysy A, un tipo vivaz, con una energía inagotable, que antes de cumplir 15 años ya había fundado El Quinto Escalón, una de las competencias de freestyle más reconocidas de América Latina, que luego empezó a hacer conciertos y a mover la escena y en ese camino se fue formando como artista, a la vez que fue conformando el público que ha hecho posible que el trap crezca a nivel continental.
Hoy, con apenas 27, Ysy A ha lanzando nueve álbumes, el último de ellos Saturación Pop, producido por Evlay y publicado el pasado 11 de noviembre, un par de días después de haberse presentado en Bogotá y Medellín. A propósito del lanzamiento EL COLOMBIANO habló con él.