x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“No sé si es bueno o malo”: las tres contradicciones de Petro en su defensa a Maduro; ya lo había llamado “dictador”

En diciembre del año pasado, Petro aseguró que el líder del régimen venezolano “concentraba poderes”. Sin embargo, en el 2024, dijo que no defendía a Maduro. Conozca las tres contradicciones que marcan el giro diplomático de Colombia frente a Venezuela.

  • El presidente Gustavo Petro todavía no se decanta sobre si el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro es o no culpable de los cargos que se le acusan. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
    El presidente Gustavo Petro todavía no se decanta sobre si el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro es o no culpable de los cargos que se le acusan. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Hoy, al mediodía, Nicolás Maduro comparecerá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína. En contraste, en Colombia, el presidente Gustavo Petro aún duda sobre si el líder del régimen venezolano es o no narcotraficante.

“No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante”, escribió Petro en la noche de este pasado domingo en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Le puede interesar: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo”: Trump

Según Petro, en los registros judiciales colombianos no existen pruebas que vinculen a Maduro ni a su esposa, Cilia Flores, con el narcotráfico. “En los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, afirmó.

También, aseguró que las denuncias conocidas hasta ahora provienen de “generales de la oposición venezolana”, a quienes acusó de buscar “derribar el voto popular”.

En su mensaje subrayó que el sistema judicial colombiano serviría para conocer el fenómeno del narcotráfico en la región. “Si se quiere saber de la mafia y de las cosas de la mercantilización de la cocaína, solo hay que ver los archivos judiciales de Colombia”.

Asimismo, dijo, directamente respondiendo al presidente norteamericano Donald Trump, que “no crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo, respétenos y lea nuestra historia que data de hace 30.000 años en toda América, yo leo la historia de ustedes para entenderlos”.

Y remató diciendo que dejara de ver narcotraficantes “dónde solo hay genuinos guerreros por la Democracia y la Libertad”.

“Maduro es dictador por concentrar poderes”

Contradictoriamente, el 16 de diciembre del año pasado, llamó a Maduro de “dictador por concentrar poderes”. Al tiempo en el que lo defendió asegurando que en Colombia no existe evidencia de que sea narco.

Este mensaje, que en su momento compartió el mandatario colombiano, nace de una respuesta a la periodista Patricia Janiot quien lo interpeló nuevamente preguntándole a Petro sobre “¿cómo se le llamaría a alguien que se roba una elección?”.

A esto, el presidente colombiano le respondió que “se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo”.

“Yo no defiendo a Maduro”

No obstante, en octubre del 2024, ya Gustavo Petro había asegurado que “no defendía a Maduro”. Interpelando además el rol de María Corina Machado en medio de los cuestionamientos que ha tenido por ser cercana al gobierno israelí.

“Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad. Colombia ayudará con todo al diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande”, agregó en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X.

Lea también: Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué Gustavo Petro dice que Maduro no es narcotraficante?
El presidente Petro afirma que, tras revisar los archivos judiciales de Colombia de los últimos 50 años, no existen registros ni pruebas que vinculen a Nicolás Maduro o Cilia Flores con el tráfico de cocaína, contradiciendo las acusaciones de Estados Unidos.
¿Cuándo llamó Petro “dictador” a Nicolás Maduro?
El 16 de diciembre de 2024, respondiendo a la periodista Patricia Janiot, Petro afirmó que se llama dictador a quien concentra poderes o roba elecciones, refiriéndose a la situación política tras los comicios venezolanos cuestionados por la comunidad internacional.
¿Qué relación tiene Donald Trump con la reciente defensa de Petro a Maduro?
Petro respondió directamente a mensajes de Donald Trump, pidiendo respeto por la historia de Latinoamérica y asegurando que EE. UU. ve “narcotraficantes donde solo hay genuinos guerreros por la Democracia”, rechazando una posible intervención extranjera en la región.

Temas recomendados

Presidencia
Crisis en Venezuela
Diplomacia
Gobierno Nacional
Estados Unidos
Gobierno de Venezuela
gobierno
régimen
Colombia
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida