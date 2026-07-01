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Shakira sigue cosechando éxitos: “Dai Dai” conquista el Billboard Global

La colombiana sigue sumando hitos a su carrera. “Dai Dai”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy, se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en liderar el Billboard Global Excl. U.S., consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del torneo.

  • ”Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy, se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en alcanzar el primer lugar del Billboard Global Excl. U.S. FOTO: Cortesía.
    ”Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy, se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en alcanzar el primer lugar del Billboard Global Excl. U.S. FOTO: Cortesía.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 34 minutos
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Shakira volvió a marcar un hito en la música internacional. “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, alcanzó el primer lugar del listado Billboard Global Excl. U.S., convirtiéndose en la primera canción oficial de un Mundial de fútbol en liderar este ranking desde su creación en 2020.

La clasificación de Billboard mide el desempeño de las canciones en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos y combina las reproducciones en plataformas de streaming con las ventas digitales. El ascenso de “Dai Dai” refleja el impacto mundial que ha tenido el tema a medida que avanza el campeonato.

El éxito también se evidencia en las principales plataformas musicales. El videoclip oficial ya supera los 277 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify acumula más de 114 millones de reproducciones, ubicándose entre las canciones más escuchadas a nivel global. Además, el sencillo alcanzó el primer puesto en la lista mundial de iTunes.

La colaboración entre Shakira y Burna Boy mezcla el pop latino característico de la cantante barranquillera con sonidos afrobeat, una combinación que ha conectado con aficionados al fútbol y seguidores de ambos artistas alrededor del mundo.

El tema ha acompañado buena parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y volverá a sonar durante la gran final del torneo, programada para el próximo 19 de julio, cuando la FIFA estrenará por primera vez un espectáculo de medio tiempo en un Mundial, inspirado en el formato del Super Bowl.

Conozca: Dai Dai en español: Shakira anuncia lanzamiento musical antes del partido Colombia-Congo

Shakira será una de las protagonistas de ese histórico show junto a la cantante estadounidense Madonna y la agrupación surcoreana BTS, en una presentación que reunirá a tres de los actos musicales más influyentes del panorama internacional.

Además del éxito comercial, la artista colombiana anunció que las regalías generadas por cada reproducción de “Dai Dai” serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que financia proyectos de infraestructura educativa y formación de docentes para niños y niñas en comunidades vulnerables de diferentes países.

Con este nuevo logro, Shakira reafirma su estrecha relación con los mundiales de fútbol y suma otro reconocimiento internacional a una carrera que la ha convertido en una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos.

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