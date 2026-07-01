Shakira sigue cosechando éxitos: “Dai Dai” conquista el Billboard Global

Shakira volvió a marcar un hito en la música internacional. “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, alcanzó el primer lugar del listado Billboard Global Excl. U.S., convirtiéndose en la primera canción oficial de un Mundial de fútbol en liderar este ranking desde su creación en 2020.

La clasificación de Billboard mide el desempeño de las canciones en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos y combina las reproducciones en plataformas de streaming con las ventas digitales. El ascenso de “Dai Dai” refleja el impacto mundial que ha tenido el tema a medida que avanza el campeonato.

El éxito también se evidencia en las principales plataformas musicales. El videoclip oficial ya supera los 277 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify acumula más de 114 millones de reproducciones, ubicándose entre las canciones más escuchadas a nivel global. Además, el sencillo alcanzó el primer puesto en la lista mundial de iTunes.