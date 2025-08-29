x

Sabrina Carpenter lanza su nuevo álbum, Man’s Best Friend

El disco profundiza en los temas que han marcado su ascenso en el último año, con letras provocadoras, y una producción que habla sobre su lugar en la cima del pop contemporáneo.

  • La cantante se presentará en Colombia en 2026. FOTO Tomada de @sabrinacarpenter
    La cantante se presentará en Colombia en 2026. FOTO Tomada de @sabrinacarpenter
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Ya puede escucharse en todas las plataformas de streaming Man’s Best Friend, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter. Desde antes de reproducir las 12 canciones que, en total, duran 38 minutos, se puede anticipar que el séptimo trabajo discográfico de la cantante continúa con esa línea sarcástica, sensual y divertida que ha caracterizado el último año de su carrera.

Lea: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Este viernes, además del álbum, también se estrenó el video musical de Tears, una de las canciones del disco, que sigue el estilo retro que ha definido a Carpenter en sus lanzamientos más recientes.

Man’s Best Friend es un trabajo pop integrado por composiciones de Sabrina y Amy Allen, quien ha escrito para artistas como Harry Styles, Justin Bieber y Selena Gómez. Detrás de la producción está Jack Antonoff, quien desde hace más de una década viene trabajando con Taylor Swift, una de las figuras más relevantes de la industria musical en la actualidad.

En su nuevo álbum, Carpenter sigue abordando cuestiones similares a las que exploró en Short n’ Sweet, su sexto disco. Las rupturas amorosas, relaciones casuales e infidelidades protagonizan sus letras. Sin embargo, quizá el tema más importante sea la crítica a la masculinidad, presente tanto en las letras como en los componentes gráficos del álbum.

En este trabajo, su estilo sensual y su inteligente doble sentido siguen presentes, una semilla que sembró en el álbum anterior y que la catapultó a la fama mundial gracias a canciones como Espresso y Please Please Please. Sus ya características bromas también están en este disco: diez de las doce canciones llevan la advertencia de contenido explícito, fórmula que Sabrina ha sabido complementar con el humor.

Por ejemplo, en House Tour, una de las canciones de Man’s Best Friend, Carpenter dice: “Podría llevarte a la primera, segunda y tercera planta, y te prometo que nada de esto es una metáfora. Solo quiero que entres dentro, pero nunca por la puerta trasera”.

En redes sociales, el lanzamiento del álbum ha sido tendencia. Allí, fanáticos de la cantante estadounidense han dejado sus comentarios sobre el disco, el cual ha sido ampliamente destacado por su calidad. Sin embargo, meses antes, cuando se dio a conocer la portada –donde aparece la artista arrodillada al lado de un hombre con traje que sostiene su cabello rubio enrollado en la mano– llovieron las críticas. Algunos señalaron la imagen como denigrante y sexualizada, mientras que otros la interpretaron como una crítica directa a la misoginia.

En una entrevista con Rolling Stone, Carpenter habló sobre quienes ven de forma negativa sus canciones con referencias sexuales: “Siempre me resulta muy gracioso cuando la gente se queja. Dicen cosas como: ‘Lo único que hace es cantar sobre esto’. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares. [...] Encuentro ironía y humor en todo eso porque parece ser un tema recurrente”.

Esta semana se dio a conocer que Sabrina será una de las headliners del Estéreo Picnic 2026, festival que se realizará en el Parque Simón Bolívar del 20 al 22 de marzo. Será la primera vez que la artista se presenta en el país.

Siga leyendo: Del ‘Love Story’ al compromiso real: el anillo artesanal de Taylor Swift que revive la elegancia victoriana

Utilidad para la vida