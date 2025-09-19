Proyecto de ley Patricia Teherán, la iniciativa que busca más espacios para las mujeres en el vallenato

En la Sala de Artes Performativas Teresita Gómez de la Universidad de Antioquia se realizó por primera vez este viernes 19 de septiembre el Foro Musical Nacional de Mujeres Artistas del Vallenato, que busca visibilizar el talento de las artistas de este género oriundo del Caribe colombiano.

En este espacio, más de una docena de artistas y expertas en patrimonio cultural conversaron sobre cómo promover el legado de las mujeres en el vallenato, al igual que generaron estrategias para aumentar su participación en eventos y festivales. Una de ellas es el proyecto de ley Patricia Teherán, iniciativa que tiene como fin garantizar la participación equitativa de las vallenateras en la industria musical.

“Este proyecto de ley lo que busca, básicamente, es garantizar la equidad en los festivales, ferias y eventos artísticos y culturales. Hablamos de un patrimonio de la humanidad, algo que representa a Colombia y a su folclor, por lo que es fundamental que exista un espacio para las mujeres del vallenato”, explica Marisol Quiroga, cantante y una de las gestoras culturales que está detrás del proyecto y el foro. Esta petición se enmarca en la declaración realizada en 2015 por la Unesco del vallenato como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Ambas iniciativas son fruto del trabajo que, desde 2022, viene desarrollando la Red Nacional de Mujeres Artistas del Vallenato (Red ValleMPaz). Esta organización nació en Cali, donde, además de colaborar con intérpretes del género, también se integró a mujeres que forman parte de todo el “clúster del vallenato”, incluyendo artesanas, diseñadoras y otras creadoras vinculadas al ecosistema cultural.