Tras su show en Medellín, Karol G y Bad Bunny podrían hacer historia en los Grammy

La noche más importante de la música internacional se vivirá este domingo 1 de febrero en la 68ª entrega anual de los Grammy Anglo a las 7:00 p.m. desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La expectativa es grande en especial para la música latina porque podrá ser la consagración para Bad Bunny, nominado en las categorías más importantes de la gala: Álbum del año, Grabación del año y Canción del año, en las que compite con nombres como Sabrina Carpenter, Doechii, Billie Eilish, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Chappell Roan, Bruno Mars con ROSÉ, Justin Bieber y Tyler, the creator.

Recordemos que los Grammy Anglo son distintos a los Latin Grammy y que en ellos la música latina ha sido galardonada solo en las categorías latinas, raramente se han adjudicado las categorías principales. Sucedió en dos ocasiones cuando en los años 60 el brasileño Joao Gilberto ganó Álbum del año por su disco Getz/Gilberto que hizo al lado de Stan Getz, y Carlos Santana también lo consiguió a finales de los 90 con el álbum Supernatural.

De ganar Bad Bunny dejaría atrás una sequía de 26 años en la que los artistas latinos no habían podido alzar los galardones más importantes de estos premios.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza –con nueve nominaciones– la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones, respectivamente.

Con seis nominaciones le siguen el puertorriqueño Bad Bunny por su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) y justo el puertorriqueño llega a Los Ángeles tras sus conciertos en Medellín y previo a su esperada presentación en el Super Bowl el próximo 8 de febrero.